Kate Middleton, la rivelazione della BBC sulle sue condizioni di salute – Una notizia che ha fatto il giro del mondo nel giro di pochi minuti, quella dell’intervento subito da Kate Middleton martedì 16 gennaio 2024. La principessa di Galles è stata operata all’addome in un ospedale privato di Londra, il London Clinic vicino a Regent’s Park, dove rimarrà ricoverata per un periodo compreso fra i 10 e i 14 giorni. E proprio la lunga durata della permanenza al nosocomio lascia intendere che si tratti di un’operazione non di poco conto. Gli ultimi aggiornamenti sulla moglie di William arrivano dalla «BBC». (continua a leggere dopo le foto)

Come chiarito dalla Bbc, il problema di salute di Kate Middleton “non è un cancro”, come inizialmente avevano riferito alcune testate. Si tratterebbe però comunque di un problema serio: basti pensare che il marito William non prenderà parte ad appuntamenti ufficiali durante tutto il periodo del ricovero della futura sovrana del Regno Unito, né dopo le sue dimissioni dall’ospedale, per assisterla e stare accanto ai figli. (continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton: gli ultimi aggiornamenti della BBC sulle sue condizioni di salute

Nel comunicato ufficiale di Kensington Palace si legge: “L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima tornando a casa per continuare la sua guarigione. Sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua. La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Si tratta della prima volta che Kate viene ricoverata in ospedale in questi anni, a parte le gravidanze. “Dal tono del comunicato e dalla lunghezza del ricovero è chiaro che le condizioni mediche della principessa sono serie”, riferisce la «Bbc». (continua a leggere dopo le foto)

L’ultima volta in pubblico risale al 25 dicembre

Nel comunicato ufficiale si legge ancora: “Kensington Palace, pertanto, fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere. La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti gli interessati per il fatto di aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Sembra non veda l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile”. Kate Middleton è stata vista in pubblico l’ultima volta il giorno di Natale, poco più di tre settimane fa, quando si è unita al resto della famiglia reale per la tradizionale passeggiata in chiesa a Sandringham.