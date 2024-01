Kate Middleton ricoverata in ospedale: le condizioni della principessa

La principessa del Galler, Kate Middleton, è stata ricoverata in ospedale. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore. Il comunicato pubblicato da Kensington Palace è piuttosto riservato: “La Principessa apprezza l’interesse che questo comunicato genererà. Spero che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere un senso di normalità per i suoi figli, per quanto possibile. Il suo desiderio è che le informazioni personali sul suo stato di salute rimangano private“. (Continua…)

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

Leggi anche: William e Kate, la separazione dopo una lite furiosa: cosa è successo

Kate Middleton condizioni: la principessa ricoverata in ospedale

La moglie del Principe William è stata ricoverata in ospedale. La notizia è dell’ultima ora. Il comunicato pubblicato da Kensington Palace è molto riservato. Sulle condizioni di salute della Principessa vige il massimo riserbo. I sudditi, però, in queste ore tengono il fiato sospeso. La degenza della principessa potrebbe essere ancora lunga ed è probabile che le notizie siano sempre più scarse nei prossimi giorni. Non ci resta che sperare che la situazione possa rientrare al più presto. (Continua…)

Leggi anche: Il primogenito di William e Kate compie 10 anni, cosa non torna nel certificato di nascita

Leggi anche: Beneficenza, dopo Chiara Ferragni tocca a Fedez: cosa svela il noto giornalista

La principessa è stata operata

Kate Middleton avrebbe subito un intervento chirurgico all’addome e a quanto pare l’intervento sarebbe andato a buon fine. Non sappiamo, però, quale sia stata la causa dell’intervento. La principessa potrebbe restare in ospedale per altre due settimane ed inoltre potrebbe rinviare gli impegni fino a dopo Pasqua. Possiamo immaginare dunque che il problema sia abbastanza serio, ma al momento non sappiamo per quale motivo sia stata operata e soprattutto quale siano le sue condizioni. (Continua…)

Chi è Kate Middleton

Catherine Elizabeth Middleton è la principessa del Galles in quanto è la moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. È nata a Reading ed è cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews. È stato proprio lì che ha incontrato il principe William nel 2001 durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale è stato annunciato solo nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I due hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louis, rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico dopo il padre.