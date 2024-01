Nostradamus, la profezia che fa tremare il trono di Re Carlo

Il 2024 sarà un anno ricco di colpi di scena, secondo le previsioni di Nostradamus. Una delle sue profezie riguarda il sovrano inglese. Secondo l’astrologo e medico francese del XVI secolo, un’ombra si proietta sul trono, al punto da suggerire che il destino del regno d’Inghilterra potrebbe essere sconvolto per sempre. Nostradamus ha scritto un libro nel quale fa previsioni su eventi futuri. Ne “Le profezie”, avrebbe scritto di eventi cruciali come la rivoluzione francese, la bomba atomica, l’assassinio di John F. Kennedy e gli attentati dell’11 settembre 2001. E a proposito del 2024, avrebbe previsto un destino sciagurato per il nuovo Re britannico.

Leggi anche: Tragedia in Italia, donna si lancia dal nono piano con la figlia in braccio e il cane

Leggi anche: Tiziana e Morgan morti nel lago di Como, la rivelazione dei testimoni

Nostradamus, la previsioni “catastrofiche” sul 2024

Nel libro di Nostradamus, ci sono anche profezie che riguardano il 2024. Il famoso astrologo ha previsto un anno ricco di cambiamenti ed eventi sconvolgenti. Uno di questi riguarda l’Italia: si tratta di un “catastrofico terremoto” che colpirebbe il Paese a 40.5 di latitudine, che è quella dei Campi Flegrei, a nord di Napoli. E vista la situazione attuale del golfo di Napoli, un terremoto non è improbabile. Un’altra profezia sul 2024 riguarda il monarca britannico e anche in questo caso si parla di un terremoto, che sconvolgerebbe il monarca ma anche il Regno Unito. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, coinvolta una nave da crociera: danni terribili

Leggi anche: Si frequentano per sei mesi e decidono di sposarsi, poi la scoperta choc

Nostradamus, la profezia sul trono di Re Carlo: cosa succederà nel 2024

La quartina di Nostradamus che ha scatenato le congetture parla del futuro sovrano inglese. “Il re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re“. Gli interpreti sono convinti che “il re delle isole” sia Carlo III d’Inghilterra e che la profezia riguardi il trono. Chi lo sostituirà? Re Carlo, secondo la profezia di Nostradamus, sarà rimpiazzato da qualcuno “senza il segno del re“. In questo scenario, il principe Harry emergerebbe come il candidato ideale, per via del fatto che ha rinunciato al titolo, ovvero al “segno del re”. È possibile che Harry prenda il posto del padre?