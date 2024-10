“Grande Fratello”, arrivano le scuse di Enzo Paolo per quanto detto sul vip

Ieri sera, 21 Ottobre 2024, è andata in scena una nuova puntata in diretta del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della serata si è discusso di quanto avvenuto durante la settimana e non sono mancate eliminazioni e nomination. Anche il post puntata è stato ricco di soprese. Enzo Paolo Turchi ha riunito tutti a tavola per fare delle scuse pubbliche rivolte a Rosa, moglie di Marco Garofalo. Lo ha fatto in seguito ad alcune parole spiacevoli che disse di lui un mese fa. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Enzo Paolo si scusa con la moglie di Marco Garofalo

Enzo Paolo Turchi nel post puntata di ieri 21 Ottobre 2024 del Grande Fratello, subito dopo la diretta, ha riunito tutti a tavola per fare delle scuse pubbliche rivolte a Rosa, moglie di Marco Garofalo. Lo ha fatto in seguito ad alcune parole spiacevoli che disse di lui un mese fa. Il ballerino e coreografo ha esordito dicendo: “La famiglia ha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. Il mio obiettivo era dire che quando uno vuole ce la fa, Marco giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose. Io l’ho portato in Francia con Raffaella a fare Fiesta, poi l’ho preso come assistente, poi l’ho messo come primo ballerino con Carmen. Magari ho detto qualcosa che la famiglia ha frainteso, ma io Marco l’ho stimato per una vita, voglio bene a Rosa, chiedo scusa se ho detto qualcosa che è stato frainteso”.

