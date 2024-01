Fedez è tornato a far parlare di sé. Stavolta però non c’entra lo scandalo del pandoro Balocco di Chiara Ferragni né i battibecchi del rapper con Myrta Merlino. Non riguarda neanche il recente scivolone fatto dal rapper durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, dove ha mostrato una foto sbagliata di un hater. Nelle scorse ore, il rapper ha condiviso alcune Instagram stories. Fedez si trova a Milanello, con il collega e socio Lazza e si mette alla prova davanti a Zlatan Ibrahimovic, fallendo miseramente. Cos’ha fatto? (Continua dopo le foto)

Fedez, la sfida dei palleggi finisce malissimo: la figuraccia davanti ad Ibrahimovic

Ieri, giovedì 18 gennaio 2024, il rapper si è recato a Milanello con Lazza per presentare Boem, il nuovo drink che porta la firma proprio dei due artisti. Durante la sua gita al centro di allenamento del Milan, ha incontrato Zlatan Ibrahimovic. Durante l’incontro, Fedez ha dato il via ad una scenetta, accuratamente riportata sui social. Nella storia, pubblicata su Instagram, il rapper fallisce la sfida dei palleggi. (Continua dopo le foto)

In alcune storie pubblicate su Instagram, si vede Fedez chiedere al campione svedese: “Dammi un numero, quanti palleggi devo fare?”. Il calciatore gli ha proposto di fare 5 palleggi, un numero che probabilmente gli è sembrato ragionevole visto che Fedez non è un calciatore professionista. La prova di Fedez però si è rivelata essere un disastro. Dopo il primo palleggio, il rapper ha subito perso il controllo della palla e il terzo palleggio l’ha fatto con la faccia. “Ho fatto tre palleggi di cui uno con la faccia”, ha scherzato Fedez, che ha preso la vicenda sul ridere. In un altro video condiviso, Fedez ha provato dare qualche consiglio alla squadra di Stefano Pioli. “Dai, facciamo gli schemi per la prossima partita. Pick and roll e palla al playmaker”, ha ironizzato. Ci ha pensato Lazza a ricordargli che lo sport in questione è il calcio e non il basket.