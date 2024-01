Da quando Mirko è uscito dal Grande Fratello, Perla sta diventando un personaggio indipendente e si sta mostrando per quella che è. Abbandonato il triangolo amoroso con Mirko e Greta, i fan del programma stanno imparando a conoscere la ragazza. Ieri, la concorrente ha discusso con Massimiliano, dopo che i due hanno parlato di uno show che avrà luogo nella casa e che tutti gli inquilini stanno organizzando. In particolare, Perla si è lamentata del ruolo che le sarebbe stato assegnato. I fan del programma non le hanno risparmiato le critiche sui social. (Continua dopo le foto)

Perla, il suo rapporto con Giuseppe

Da quando Mirko non c’è più, Perla ha legato in particolar modo con Giuseppe Garibaldi. Parlando con Letizia, Perla ha rivelato cosa sente davvero nei confronti del concorrente. “Giuseppe lo vedo vero e sincero nei miei confronti”, ha spiegato, mentre Mirko sospetta che il ragazzo calabrese sia un giocatore. “Dico che senza Giuseppe, io avrei molti meno motivi per restare qui dentro, lui mi dà leggerezza”, ha confidato. Per lei il barman è fondamentale nella casa, le è sempre stato accanto, sempre di sostegno e non vuole più sentire accuse che infanghino questa amicizia: Perla infatti ha sottolineato che nel loro rapporto non c’è malizia. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Perla si lamenta con Varrese e afferma di essere estranea al gossip

Qualche ora fa, mentre nella Casa si preparava una sorta di show, Perla si è rifiutata di condurre lo spazio dedicato al gossip. “No, io non la faccio la rubrica del gossip. Ma che vuol dire la rubrica del gossip? È una ca**ta gossip, è trash, non lo farò mai”.”, ha affermato la concorrente.“Io non l’ho mai fatto, manco quando sono uscita dal programma”, ha rincarato la dose Perla, “Mai fatto gossip. Ho sempre evitato qualsiasi discussione social, ho risposto il meno possibile”, ha sottolineato Perla. Ci ha pensato Massimiliano Varrese a ricordarle che il Grande Fratello, ma anche Temptation Island, sono programmi basati solo ed esclusivamente sul gossip. “Sei entrata in un programma in cui si parla solo di gossip”, ha commentato Varrese. (Continua dopo le foto)

Perla però ha continuato spiegando che “dipende da come ti comporti, il senso che dai al programma e alla serietà di persona che sei anche quando esci dal programma”. Probabilmente Perla non vuole essere collegata in alcun modo al “trash”. Strano visto che è nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il pubblico ovviamente ha notato l’incongruenza e non sono mancate le critiche a Perla che secondo molti è troppo presuntuosa.