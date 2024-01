Daniele è tornato ad essere il campione de L’Eredità mercoledì 17 gennaio 2024. Il concorrente ha già visto oltre 200mila euro di montepremi la scorsa settimana e ora è ancora in gioco, pronto ad accaparrarsi un’altra vincita. La puntata di ieri, giovedì 18 gennaio però, non è andata come sperava. Quando è arrivato il momento della Ghigliottina, Daniele purtroppo non ha indovinato la parola giusta. Sui social, tantissimi telespettatori hanno commentato la partita di Daniele e hanno dato sfogo ad una valanga di critiche alle quali non è sfuggito nemmeno il conduttore Marco Liorni. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“L’Eredità”, cos’è successo a Daniele durante la Ghigliottina

Nella puntata di ieri de L’Eredità ad andare fino in fondo è stato ancora una volta Daniele, campione assoluto di questa edizione. Arrivato alla Ghigliottina, doveva trovare la parola che accomunasse “partire”, “mente”, “studi”, “sposo” e “rosa”. Daniele però non è riuscito ad indovinare la parola “fresco”. Subito sui social è partita una bufera. Secondo molti telespettatori, le scelte degli autori condizionano vittorie ed eliminazioni. La parola “fresco” insomma non ha convinto: secondo gli utenti è stata scelta apposta per mettere in difficoltà il campione. Numerosissimi i commenti fantasiosi su X contro il programma e contro Marco Liorni. (Continua dopo le foto)

“L’Eredità”, è bufera sui social per la Ghigliottina: cos’è successo a Daniele

“Fresco in mente lo dice solo Liorni”, ha scherzato un utente commentando in tempo reale su X la partita di Daniele. “Ve metterei a voi al fresco! Caz***ri”, ha scritto qualcun altro. “Fresco di studi è incommentabile”, il commento di un utente. “Vabbè ditelo che non lo volete far più vincere”, ha protestato un appassionato. O ancora: “E niente, queste ghigliottine fanno defec***e una più dell’altra”. E non mancano i commenti aspri su Marco Liorni. “Oddio ora Liorni ha appena imboccato la tangenziale della supercazzola”, ha scritto qualcuno a proposito delle spiegazioni giudicate senza senso del conduttore. La polemica che riguarda la scelta della Ghigliottina va avanti ormai da tempo. (Continua dopo le foto)

Anche la partita di mercoledì sempre del campione Daniele è stata commentata allo stesso modo dai telespettatori. Questa volta la catena era composta da “cilindro”, “naturale”, “memoria”, “esperto” e “gruppo”. Daniele ha scritto la parola “viaggio” ma non ha indovinato: la parola vincente era invece “area”. “Area naturale, area della memoria, esperto d’area, l’area del cilindro e il gruppo musicale degli Area”, ha spiegato il conduttore, lasciando perplesso ancora una volta il pubblico da casa. Insomma legami un po’ risicati secondo i telespettatori che di fatto sui social si sono letteralmente scatenati puntando il dito contro gli autori e contro chi sceglie le parole per la ghigliottina finale.