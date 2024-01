“Grande Fratello”, Sergio legge il comunicato sulle nomination: poi l’assurda verità – “Comunicato Ufficiale, a causa delle continue liti e divisioni avvenute all’interno della Casa, quest’oggi due persone dovranno abbandonare la Casa”. A leggere tale documento Sergio D’Ottavi, il nuovo inquilino arrivato insieme a Stefano, sotto gli occhi atterriti dei suoi coinquilini. Cos’è successo davvero nel loft di Cinecittà? Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lo strano sfogo di Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Leggi anche: “Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti fuori dal programma: cosa succede

“Grande Fratello”: Sergio D’Ottavi legge il comunicato sulle nomination, poi l’assurda verità

Approfittando della divisione dei concorrenti, con i veterani in Tugurio e tutte le new entry nella Casa, Sergio D’Ottavi ha pensato bene di movimentare l’atmosfera e inscenare una doppia eliminazione. Uno scherzo con l’aiuto di altri inquilini, che ha svelato il lato burlone dell’imprenditore. Dopo aver radunato i compagni d’avventura, Sergio D’Ottavi ha fatto finta di leggere tali parole, richiamando l’attenzione di tutti: “Comunicato Ufficiale, a causa delle continue liti e divisioni avvenute all’interno della Casa, quest’oggi due persone dovranno abbandonare la Casa. Questo è il motivo per il quale siete stati separati. Le persone rimaste in Casa dovranno nominare una delle dieci in Tugurio, le persone in Tugurio nomineranno una delle persone in Casa”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta confessa cosa prova per Vittorio

“Grande Fratello”: Sergio D’Ottavi legge il comunicato sulle nomination, ma è una burla

In seguito alla lettura del finto comunicato ufficiale diramato dal Grande Fratello 2023, i concorrenti in Casa si sono dovuti votare a vicenda. Tutti hanno partecipato, eccezion fatta per Marco Maddaloni, che aveva il volto serio e preoccupato. Alla fine l’inquilina più nominata è stata Monia La Ferrera, che ha finto di esserci rimasta male per stare allo scherzo fino all’ultimo. Non è mancato neppure un pianto di facciata da parte della donna. Marco si è mostrato molto dispiaciuto, tant’è che poco dopo è corso ad abbracciarla e ha cercato di consolarla asciugando le sue lacrime. “Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo”, ha detto Marco Maddaloni, rivolgendosi a Monia La Ferrera, la finta eliminata. (continua a leggere dopo le foto)

ODDIO QUESTO SCHERZO SERGIO BRAVISSIMO SMETTILA DI AGGIUNGERE QUALITÀ #grandefratello pic.twitter.com/hG4YDK3Xzv — NoMore (@veryverylate) January 17, 2024

Era tutto un simpatico scherzo del nuovo entrato

I ragazzi, ormai soddisfatti del risultato, hanno voluto svelare la verità al judoka: si trattava di un perfido scherzo. Tutti insieme si sono poi messi a ridere, prendendo bonariamente in giro il loro compagno di avventura. Contenti che non si trattasse di una vera eliminazione gli inquilini si sono abbracciati con slancio.