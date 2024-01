“Grande Fratello”, lo strano sfogo di Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Ieri è andata in onda la 31esima puntata del Grande Fratello. Tanti argomenti da affrontare, sorprese e scontri nel corso della serata. Ad abbandonare la casa è stata Rosanna Fratello che a livello di percentuali se l’è giocata con Federico e Monia. Beatrice sempre protagonista con una casa divisa in due: tra chi la ama e chi la vorrebbe fuori dai piedi. Chi invece continua a sostenerla anche se orami non fa più parte dei giochi è Mirko Brunetti. A distanza Mirko ha avuto modo di parlare con Massimiliano che durante lo stacco pubblicitario ha esordito con uno strano sfogo.

Mirko asfalta Massimiliano

Mirko Brunetti è uscito dalla casa poco prima di Natale, ma non è mai stato dimenticato dai fan che ancora chiedono che rientri anche solo come ospite. Durante la puntata di ieri il ragazzo di Rieti ha avuto modo di replicare alle dichiarazioni fatte da Massimiliano Varrese sulla presunta strategia di Brunetti: "Max mi sente? Volevo dirti che non ha bisogno di fare il gioco da fuori perché penso che te ne sei accorto venerdì con l'aereo che è passato" (riferendosi all'aereo 'Maxers con max, ma l'Italia è con Bea')" Dopo questo blocco Massimiliano si è lasciato andare ad un lungo sfogo: durante la pubblicità l'attore ha iniziato a parlare da solo..

Massimiliano si sfoga da solo

“Bisogna che lui tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male.-ha detto Massimiliano a se stesso– L’ego è pericoloso, molto pericoloso, è come un palloncino. Lo gonfi, lo gonfi tanto e poi però cadi con il c**o a terra! Poi senti il colpo puuf e crolli di colpo. Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra. Se lui con quelle frasi fa riferimento all’aereo che è passato con scritto ‘No Mirko no GF’ allora che stia calmo. Significa che l’ego comincia a pompare. Io gli consiglio di restare con i piedi a terra, altrimenti fa presto a cadere. O si crea un mestiere in questo campo o di meteore ne sono passate tante negli anni. Vero o no Grecia? L’ego gioca brutti scherzi ragazzi.“

Poi Max ha continuato con il suo strano sfogo: “In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko”