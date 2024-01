“Grande Fratello”, la concorrente costretta ad abbandonare la casa: il pubblico ha deciso

Gossip. “Grande Fratello”, una concorrente è stata costretta ad abbandonare la casa ed è stato proprio il pubblico a decidere. Scopriamo insieme chi era e cosa è successo nell’ultima puntata del reality show Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile reazione di Varrese alla richiesta di Monia

Leggi anche: Antonella Clerici, l’importante annuncio a “È sempre mezzogiorno” su Biagiarelli

“Grande Fratello”, le novità della 31esima puntata

La puntata del “Grande Fratello” di lunedì, 15 gennaio 2024, si è rivelata ricca di sorprese. Dopo il rientro di Beatrice Luzzi all’interno del gioco, la casa si è divisa in due fazioni ben distinte. Anche durante questa puntata l’attrice ha ricevuto il supporto del pubblico con rumorosi applausi. Il focus si è poi spostato su Anita Olivieri. La giovane ha ricevuto una sorpresa. La giovane ha parlato del rapporto che aveva con l’ex fidanzato e della splendida relazione che ha con il fratello Leandro. Ed è proprio Leandro che, durante la puntata di lunedì 15 gennaio 2024, ha deciso di fare una sorpresa alla sorella entrando nella casa. Il ragazzo ha detto di essere felice dell’amicizia tra Anita e Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo ha poi spiazzato tutti decidendo di abbracciare Beatrice e Fiordaliso. Leandro è convinto che Beatrice abbia molti tratti caratteristici della sorella. Anche Fiordaliso ha ricevuto una sorpresa. La concorrente ha potuto riabbracciare il figlio Paolo.(Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, un concorrente si innervosisce con Signorini

La serata è andata avanti nel pieno delle sorprese e delle novità. Dopo la dolce sorpresa ricevuta da Fiordaliso, il focus si è spostato sui concorrenti Federico e Sergio. Il primo, infatti, si era lamentato perché sostiene di essere preso in giro dal secondo. Federico si è innervosito con Alfonso Signorini quando ha sottolineato il fatto di aver definito Sergio un “poveretto senza umiltà”. Federico è convinto che le clip vengano montate ad hoc e questo ha molto infastidito il conduttore. Subito dopo, infatti, il concorrente si è scusato. Nonostante ciò, il dibattito tra i due coinquilini sembra non essersi concluso e Alfonso Signorini ha deciso di interromperlo in modo diretto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, una concorrente è stata costretta ad abbandonare la casa

Tra sorprese e litigi è arrivato il momento delle eliminazioni. Anche questa volta c’è stato un eliminato, e ad abbandonare la casa del “Grande Fratello” è stata proprio Rosanna Fratello con il 5.49% dei voti. Beatrice ha ricevuto il 31.52%, Paolo il 20.14%, Anita il 16.84% e Stefano l’8.11%. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la polemica e le nuove nomination

Come ogni puntata è arrivato il momento delle nomination, ma Alfonso Signorini ha voluto prendere un provvedimento. Stefano avrebbe confidato ad Anita le percentuali di stacco che la dividevano dalla coinquilina Beatrice. Alfonso Signorini ha sottolineato a Stefano di aver violato il regolamento, in quanto è vitato riportare notizie che provengano fuori dalla casa. La produzione ha quindi deciso di prendere un provvedimento nei suoi confronti. “Stefano tu sei entrato nella casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su ciò che accade fuori. Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso che sei il primo candidato al televoto a eliminazione che sarà chiuso il 29 gennaio 2024”. Sui social è nata una polemica, poiché molti telespettatori hanno ritenuto che dovesse esserci un altro tipo di provvedimento. I nuovi nominati della settimana sono Sergio, Beatrice e Federico.