Antonella Clerici, l’importante annuncio a “È sempre mezzogiorno” su Biagiarelli

Puntata con risvolti inattesi quella di oggi, lunedì 15 gennaio 2024, di È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici che si è trovata a dover dare alcune spiegazioni ai telespettatori ad inizio trasmissione. Mancava infatti dal programma Lorenzi Biagiarelli: la conduttrice ha rotto il silenzio sull’assenza dello chef e compagno di Selvaggia Lucarelli. Biagiarelli non ha partecipato al programma a causa delle ultime vicende di cronaca nelle quali è rimasto coinvolto. (Continua dopo le foto)

“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici spiega l’assenza di Biagiarelli

Durante la presentazione degli ospiti di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è diventata cupa in volto e ha annunciato l’assenza di Lorenza Biagiarelli dalla puntata odierna. “Sapete che è stato in qualche modo coinvolto in questo caso di cronaca e non se l’è sentita di essere oggi con noi, tornerà nei prossimi giorni”. Lo chef quindi avrebbe preferito assentarsi dopo la polemica scoppiata dopo la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti. (Continua dopo le foto)

Lorenzo Biagiarelli sulla storia di Giovanna Pedretti

A non essersi presentato in studio è stato Lorenzo Biagiarelli a causa del coinvolgimento nella storia relativa a Giovanna Pedretti. La ristoratrice, titolare di un’attività commerciale del lodigiano, è morta ieri, domenica 14 gennaio 2024. L’ipotesi più probabile è che si sia suicidata e c’è chi crede che la causa possa essere il putiferio scoppiato dopo la recensione. La donna era balzata agli onori della cronaca per aver pubblicato una recensione di un cliente omofobo e che aveva criticato i disabili oltre che la sua risposta. Biagiarelli aveva sottolineato il fatto che secondo lui quella la recensione non fosse vera e in tanti hanno attaccato sul web lui e Lucarelli dopo la morte della ristoratrice. Quindi, ha preferito assentarsi dalla Clerici. (Continua dopo le foto)

La recensione che ha fatto esplodere il caso di Giovanna Pedretti

Un cliente della pizzeria della Pedretti avrebbe scritto su Google una recensione negativa nei confronti dell’esercizio per il tavolo scelto. “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più”. A questo cliente Giovanna aveva risposto, cortesemente, di non ripresentarsi più nel suo locale. Poi recentemente, era spuntata l’ipotesi che la recensione fosse falsa e che tutto il conseguente odio sui social avrebbe potuto portare la ristoratrice a suicidarsi.