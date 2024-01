I due famosi di Canale 5 si sono lasciati: il triste annuncio di lui

Si vociferava già da tempo di una rottura tra i due. Ora è arrivata la conferma dal diretto interessato che con un post su Instagram, ha rivelato tutto. Il ragazzo è partito qualche giorno fa per l’Africa, in un viaggio per “ritrovare sé stesso”. Ora ha fatto sapere ai suoi followers che rimarrà ancora lontano dall’Italia per un po’ e in più ha spiegato che è single, rendendo così ufficiale il gossip sulla coppia di Canale 5. (Continua dopo le foto)

Cricca in crisi, cos’ha rivelato l’ex cantante di “Amici”

Il cantante ha aggiornato i suoi followers, raccontando come si sente in questi ultimi giorni e cosa sta facendo. “Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia. Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po’”. Poi Cricca ha spiegato il vero motivo per cui è partito per l’Africa. “Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno”. Poi ha lanciato una frecciatina a tutti coloro che hanno scritto gossip sul suo conto e sulla sua “presunta” crisi. (Continua dopo le foto)

Cricca si è mostrato infastidito per tutte le informazioni lette sul suo conto dopo l’annuncio della partenza per l’Africa. “Mi fa sorridere quando leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni. Bellissimi i titoli “cricca allarma i fan”, “lo sfogo amaro e la crisi della lovestory…”, “cricca entra in crisi..” sicuramente sarà servito ad attirare più lettori e io sono solo che contento se si parla di me. Ma se una persona riconosce di aver un bisogno di staccare la spina, si mostra per quello che è (fragile) dovrebbe essere una cosa buona, vuol dire che sono vivo. Succede a tutti di avere momenti no, ma non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da solo – ha detto Cricca, criticando i titoli -. Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni”. Quindi, il cantante ha rivelato ciò che è successo realmente. (Continua dopo le foto)

Isobel e Cricca si sono lasciati, l’annuncio del cantante di “Amici”

Nel lungo post su Instagram nel quale racconta di voler proseguire il suo viaggio in Africa, Cricca ha svelato la fine della relazione con Isobel. “Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so. Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere“, le parole del ragazzo che sta cercando di superare la rottura e trovare il suo posto nel mondo. I due si erano lasciati già qualche mese fa a causa dei numerosi impegni che li portavano a stare lontani, ma avevano deciso di riprovarci per l’amore che li legava. A quanto pare però, non ha funzionato.