“Grande Fratello”, la notizia più brutta per questi concorrenti: i numeri parlano chiaro

Andrà in onda questa sera lunedì 15 Gennaio 2024 in prima serata su Canale 5, la 31esima puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta di stasera ci saranno ben otto concorrenti a rischio eliminazione. Il televoto della scorsa settimana, infatti, era stato bloccato a causa dell’uscita di Beatrice Luzzi, avvenuta a seguito della morte del padre. La scorsa settimana Beatrice Luzzi è rientrata in casa e il Grande Fratello ha deciso di riattivare il televoto con delle nuove nomination e nessun concorrente immune. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, chi uscirà stasera? I sondaggi della 31esima puntata

Gli otto concorrenti al televoto sono: Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi. Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Stefano Miele e Rosanna Fratello. Ma chi uscirà dalla casa? Sul sito Grande Fratello forumfree, alle spalle di Beatrice Luzzi, la preferita del pubblico, c’è molta incertezza. Se Anita e Sergio possono sentirsi un po’ più tranquilli, lo stesso non si può dire per gli altri 5 nominati, che sono appaiati con le stesse percentuali di gradimento (Federico Massaro 6.21%, Monia La Ferrera 6.21%, Rosanna Fratello 6.21%). Un altro sondaggio mette in ballo tre concorrenti: Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Sul forum Reality House, alle spalle di Beatrice Luzzi, la preferita del pubblico, Stefano Miele può dormire sonni tranquilli perché si piazza al secondo posto con il 13% delle preferenze. Anche qui a rischio sono Federico (8%), Monia (7%) e Rosanna (7%). A quanto pare, tutti sembrano essere d’accordo sull’uscita della nota cantante italiana Rosanna Fratello. Ovviamente non ci resta che seguire la diretta per scoprire se andrà a finire davvero così. (Continua a leggere dopo la foto)

Slitta la puntata del 22 Gennaio

Come ha annunciato Davide Maggio, il prossimo appuntamento con la diretta del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, non sarà lunedì 22 Gennaio 2024. A causa della partita di Supercoppa Italiana, il palinsesto di Canale 5 subirà alcuni cambiamenti e la diretta di lunedì 22 Gennaio slitterà a martedì 23 Gennaio. Inoltre, in settimana ritornerà anche il doppio appuntamento, con un’altra puntata in onda ogni giovedì sera a partire dal 25 Gennaio 2024.