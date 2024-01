“Grande Fratello”, passo falso di Stefano che ora rischia grosso: cos’è successo

Stefano Miele è uno degli ultimi acquisti della casa del Grande Fratello. Appassionato di moda, soprattutto di calzature, dal 2020 debutta con il suo brand Haus of Honey con il quale realizza scarpe uniche ed eccentriche. Della sua vita privata non si sa molto, entrando nella casa lo stilista rivela di essere in una relazione con un medico, ma non aggiunge altri particolari. Tra gli inquilini ha stretto amicizia con Beatrice mentre, proprio come l’attrice, come nemica si ritrova Anita. Nelle ultime ore Stefano rischia grosso dopo le ultime rivelazioni.

Stefano Miele sempre più distante da Anita Olivieri

Nel corso della puntata di lunedì scorso, una discussione ha acceso gli animi tra Anita e Stefano. In riferimento alla litigata con Giuseppe Garibaldi, la gieffina cercando di difendere il suo amico ha detto che il ragazzo, venendo da un piccolo paese del Sud non avrebbe usato i termini adeguati nella lite avuta con Stefano. Lo stilista si confida con Rosy Chin e rivela di non essere intenzionato a perdonare la coinquilina. “Anita mi ha detto cose ben peggiori, le ha dette perché le pensa. E te le ripeto. Ha detto che io cercavo di base un pretesto per fare una dinamica, e soprattutto che fossi stato influenzato da Beatrice“, ha detto Stefano alla chef. Tuttavia, Stefano si è reso conto che non sono arrivate delle scuse da parte della ragazza e questo lo spinge a non riconciliarsi con lei.

In queste ore, inoltre, nel tentativo di colpire Anita, Stefano ha fatto un palso falso infrangendo il regolamento del gioco. (continua dopo la foto)

Passo falso di Stefano che ora rischia grosso

Secondo il regolamento del Grande Fratello, e anche per logica, è assolutamente vietato ai concorrenti che entrano a far parte del cast a gioco iniziato, rivelare informazioni dall’esterno. Stefano, invece, ha in qualche modo fatto intendere che Anita non sia ben gradita dal pubblico a casa utilizzando quanto appreso quando ancora non era un concorrente. Questo atteggiamento rischia di procurargli delle conseguenze. (continua dopo la foto)

Cosa ha detto Stefano per colpire Anita

Discutendo con Anita, Stefano ha lasciato intendere che nel corso di un vecchio televoto che la vide primeggiare insieme a Beatrice Luzzi, il pubblico si fosse espresso a favore di quest’ultima. “Io sono stata anche preferita insieme a Beatrice”, gli ha voluto ricordare la Olivieri facendo riferimento proprio a quella votazione, un’osservazione cui Stefano, attingendo alle informazioni in suo possesso ottenute prima che entrasse nella casa, ha risposto: “Sì, ma io conosco anche le percentuali.” Questa rivelazione ha mandato in crisi la ragazza, mentre potrebbe spingere la produzione ad intervenire e Stefano rischia davvero grosso.

Il televoto di cui parlano gli inquilini è quello del 16 novembre dove sia Anita che Beatrice risultarono entrambe le preferite del pubblico.Il GF non ha mai rivelato ai concorrenti le percentuali di voto. All’epoca però il distacco fu netto. La Luzzi aveva ottenuto il 42% delle preferenze, mentre Anita il 22%, quindi si era trattato di un distacco decisamente considerevole.