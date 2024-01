“Grande Fratello”, confessione choc di Fiordaliso: i coinquilini increduli

Salta anche questa settimana il doppio appuntamento con il Grande Fratello. Dovremmo aspettare lunedì 15 gennaio per scoprire chi tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera sono finiti in nomination anche Anita Olivieri, Paolo Masella, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi lascerà definitivamente la casa. Un televoto decisamente affollato questa settimana!. Chi invece gode di grande simpatia sia dentro che fuori le mura della casa di Cinecittà è Fiordaliso. In queste ore, parlando con alcuni coinquilini si è lasciata andare ad una confessione choc che li ha lasciati a bocca aperta.

Fiordaliso in difesa di Beatrice

Con il ritorno di Beatrice Luzzi nel Grande Fratello si sono riaccese delle tensioni tra alcuni gieffini: in particolare, tra Fiordaliso, Rosy Chin e Anita Olivieri si è creata una frattura a causa del rientro nel reality dell’attrice. Mentre Anita si allenava ha parlato con Rosy e altri gieffini del comportamento di Fiordaliso: la cantante, mentre Beatrice era fuori a causa del lutto per il padre, non aveva fatto altro che parlare di quanto le mancasse la sua amica, pur sapendo che tra l’attrice e Anita non corre buon sangue: “Non è che non ci vogliamo più bene, ma quando stava male lei le siamo state vicino, mentre quando stavo male io hai solo pensato che quella persona era fuori e ti mancava, mentre io piangevo accanto a lei.- ha detto Anita riferendosi a Fiordaliso– Io ho detto solo questo, con questo tono, che se ci sono cose che non vanno bene me le vengano a dire di persona.” (continua dopo la foto)

Rosy ha così riportato queste parole alla cantante che visibilmente sorpresa ha detto: “A lei non gliel’avrei mai detto, vado oltre perché a questa persona [Beatrice Luzzi ndr] era successa una cosa grave ed ero contenta che tornava. Ma io ad Anita la difendo sempre, ci sono rimasta male perché mi ha risposto male, ma io non ho mai detto che lei era maleducata o aggressiva” (continua dopo la foto)

La confessione di Fiordaliso

Non solo liti e drammi nella Casa del GF: di tanto in tanto, anche dei retroscena piccanti, come quello raccontato da Fiordaliso. La cantante ha infatti svelato a Sergio e Beatrice qual è stato il posto più strano in cui ha fatto l’amore. “L’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno“. A questo punto Beatrice ha voluto indagare chiedendole: “In che posto stavi, in fondo?” “In mezzo“. “E la posizione qual era?” Fiordaliso ha aggiunto: “Eravamo seduti”. La Luzzi ha risposto ironicamente: “Ma come seduti? E che c’aveva un ponte?”.