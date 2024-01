“Ci siete cascati tutti!”. “Grande Fratello”, confessione choc di Sara Ricci

La sua permanenza al Grande Fratello è stata breve ma intensa! Sara Ricci è entrata nella casa facendo l’amica di tutti, ma nel corso dei giorni ha mostrato un carattere da prima donna che le è costato l’eliminazione. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, l’ex gieffina ha parlato con alcuni dei suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, rivelando delle dinamiche e dei dettagli che hanno sorpreso particolarmente i fan, confessando qualcosa di davvero incredibile.

Leggi anche: “GF”, sorpresa nel televoto dopo il rientro di Beatrice: chi è a rischio

Leggi anche: Un fantasma al “GF”, la rivelazione choc di Grecia: “Mi ha abbracciata”

Sara Ricci al Grande Fratello

Sara Ricci è stata una concorrente molto discussa di questa edizione. Uscita poco prima di Natale, ha mostrato una grande tempra e le sue liti con Beatrice Luzzi non sono passate inosservate. Ma non solo: tutti ricordiamo la lite con la costumista, il tour interrotto, il commento a Perla dopo che la ragazza l’ha nominata, etc etc.. Ora parlando con i suoi seguaci l’attrice ha rivelato che all’interno della casa non era “realmente lei”, ma la Sara Ricci attrice. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Rosy Chin sulla sua uscita: cos’è successo

La confessione di Sara Ricci

Rispondendo ad alcuni commenti dei fan, Sara Ricci ha confessato di aver recitato per tutto il tempo. “Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare.““Io non so giocare infatti ho recitato la parte dell’offesa e ci siete cascati tutti, evidentemente sono brava!”, ha detto ad un’altro. “Ho recitato quando ho litigato con Beatrice e nel resto del tempo comunque non ero me stessa, ero molto in protezione.. Ho semplicemente recitato”. (continua dopo la foto)

Sarà davvero così? Sara Ricci ha finto o questo è solo un modo per ripulirsi l’immagine? Appena fuori dalla casa, Sara con un video pubblicato sui social, girato assieme all’amica Laura, ha detto chiaramente cosa pensasse dell’eliminazione e si è accanita contro il pubblico: “Sono qua, dalla Casa del Grande Fratello alla casa di Laura, contenti eh. Finalmente da Laura, dopo la casa, dalla grande sorella. Sono arrivata con tutte queste cattiverie, ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob. Non sono snob, sono laureata“. Insomma, a Sara non era andata proprio giù l’eliminazione e adesso se ne esce fuori che stava recitando? Qui qualcosa puzza..