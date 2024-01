“GF”, sorpresa nel televoto dopo il rientro di Beatrice: chi è a rischio

Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del noto reality show condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. In questi giorni non sono mancati diversi colpi di scena: liti furiose in casa e un rientro inaspettato da parte di Beatrice Luzzi, la quale era uscita momentaneamente per un terribile lutto. L’ultimo televoto del Grande Fratello è stato annullato per l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi, ma una volta che l’attrice è tornata in gioco i concorrenti che erano a rischio sono finiti nuovamente al giudizio del pubblico. Ecco chi è a rischio. (Continua a leggere dopo la foto)

“GF”, nuovo televoto dopo il rientro di Beatrice: chi è a rischio

L’ultimo televoto del Grande Fratello è stato annullato per l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi, ma una volta che l’attrice è tornata in gioco i concorrenti che erano a rischio sono finiti nuovamente al giudizio del pubblico. Ed insieme a Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera, sono stati nominati anche Anita Olivieri, Paolo Masella, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. E come sta andando questo televoto affollato? Stando a quello che dicono i sondaggi ci sono delle vere sorprese. Perché se sui social Anita e Paolo non godono della simpatia del pubblico, in realtà stanno raccogliendo diversi consensi. In quasi tutti i sondaggi infatti i due gieffini sono secondi o terzi, dietro a Beatrice, vera regina di ogni televoto. E chi rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello? Anche in questo caso ci sono delle sorprese. (Continua a leggere dopo la foto)

I pababili eliminati

Chi rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello durante la prossima diretta di sabato 13 Gennaio 2024? Secondo quasi tutti i sondaggi ad uscire potrebbe non essere Rosanna Fratello, ma uno tra Federico Massaro e Monia La Ferrera. Secondo il sondaggio aperto dal portale Tag 24 Beatrice sarà la preferita del pubblico con quasi la metà dei voti totali, medaglia d’argento per Anita e ultimo Federico con solo il 5%. Risultati molto simili a quelli di uno dei forum più frequentati sul Grande Fratello. Anche in questo caso beatrice Luzzi è prima con il 44%, mentre Federico è ultimo a pari merito con Monia La Ferrera.