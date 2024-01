“Grande Fratello”, Beatrice ‘tradita’ dal concorrente che si lamenta di lei

Al Grande Fratello, che sia dentro o fuori dalla casa, Beatrice Luzzi continua ad essere la protagonista indiscussa di questa edizione. Ma se fuori dalle mura di Cinecittà è molto amata, un pò meno apprezzata lo è tra i suoi compagni d’avventura. Pare che proprio nella notte a criticarla sia stata uno dei ragazzi con cui sembrava aver legato. Non solo, nel mirino di questo concorrente ci è finito anche Sergio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Beatrice tradita da Federico

Il rientro di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stato un sollievo per i fan che si sono appassionati al reality solo per la presenza dell’attrice. La Luzzi, che era uscita già prima di Natale, ha dichiarato di essere rientrata in gioco per volontà della sua famiglia. Eppure, anche se velatamente, tra gli inquilini, non tutti apprezzano la sua grinta e il rientro è più una minaccia che una gioia. Chi non apprezza i comportamenti di Beatrice adottati negli ultimi giorni e Federico Massaro. Tra il modello e l’attrice non c’è mai stato nessuno scontro eppure, nella notte si è sfogato con Letizia Petris, Perla Vatiero e Paolo Masella in merito ad alcuni comportamenti da lei assunti. Il suo rammarico però, è nato da un piccolo screzio avuto con Sergio. (continua dopo la foto)

Cosa è successo

Nella notte, Federico parlando con alcuni dei suoi compagni, si è lamentato per gli atteggiamenti avuti da Sergio e Beatrice durante lo shooting per il calendario. Nello specifico, mentre i concorrenti erano intenti a fare degli scatti fotografici, Sergio ha avuto la pretesa di dire a Federico, che è un modello, quali pose dovesse assumere per garantire la migliore riuscita delle foto.

Federico si è molto infastidito di questa cosa, e ha ribattuto che questo non vuol dire avere rispetto, anche perchè lui non va in cucina e pretende di preparare il cibo al posto suo o di Rosy che sono chef. Il dispiacere di Federico va anche nei confronti di Beatrice che a suo dire non gli è “piaciuta per niente” per via alcune scelte prese durante lo shooting. Anche Letizia Petris, che di professione fa la fotografa, si è trovata d’accordo con il suo compagno, ammettendo che le foto scattate sotto i consigli della Luzzi e di Sergio fossero assolutamente orribili e sbagliate, scure e storte.