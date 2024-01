Home | “Grande Fratello”, un aereo per Beatrice e sono tutti felici per lei: tranne uno

Stamattina sulla casa del “Grande Fratello” è passato un aereo per Beatrice Luzzi e per Massimiliano Varrese. “Maxers per Max, l’Italia per Bea“, recitava il testo dell’aereo. Beatrice e Massimiliano hanno appreso con gioia la notizia ed hanno ringraziato insieme i fan. Tutti gli altri coinquilini hanno festeggiato insieme a loro. Erano tutti felici per l’aereo passato sopra alla casa del “Grande Fratello”. Tutti tranne uno in particolare. (Continua…)

“Grande Fratello”, arriva un aereo per Beatrice e Massimiliano

Tornano a sorvolare gli aerei sulla casa del “Grande Fratello”. Stavolta, però, il messaggio è rivolto a Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due sono stati a lungo rivali. Il ballerino ha rischiato anche la squalifica per il suo comportamento nei confronti di Beatrice. Oggi, però, i due si sono riappacificati e sono amici. Anche i fan sembrano essersi coalizzati. Il testo “volante”, infatti, recitava: “Maxers per Max, l’Italia per Bea“. I due si sono abbracciati nel giardino ed hanno ringraziato i fan. Un gesto davvero bello, che ha fatto iniziare la giornata con il verso giusto. (Continua…)

Tutti felici per loro tranne uno

La scritta dell’aereo è stata molto simpatica, oltre che significativa. Gli altri coinquilini hanno sorriso difronte all’incoraggiamento per Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Erano dunque tutti felici per l’aereo ricevuto dai due concorrenti del “Grande Fratello”. Tutti contenti tranne uno solo in particolare: Giuseppe Garibaldi. Il gieffino, infatti, è rientrato subito in casa ed ha sbottato. Non era affatto d’accordo con il testo del messaggio aereo. Non riesce proprio a capacitarsene. (Continua…)

La reazione di Garibaldi

Per l’aereo ricevuto da Beatrice e Massimiliano erano tutti felici tranne Giuseppe Garibaldi. Il gieffino è rientrato subito in casa e sfogandosi con Paolo Masella ha detto: “Come fa a essere l’Italia con Bea?“. Garibaldi è ormai ai ferri corti con la sua coinquilina e non riesce a capire come faccia ad avere così tanti fan. Le sue parole, infatti, sono state aspramente criticate sui social.