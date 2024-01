La permanenza nella casa del “Grande Fratello” diventa sempre più forzata. La tensione si taglia con il coltello e ormai da tempo non si respira un’aria positiva. Addirittura nemmeno un lutto è riuscito a creare empatia nei confronti di una propria coinquilina. Proprio per questo motivo, Fiordaliso sembra essere stufa dell’atteggiamento dei suoi compagni d’avventura ed ha fatto un annuncio che ha gelato tutti. (Continua…)

“Grande Fratello”, Fiordaliso stufa dell’atteggiamento dei suoi coinquilini

La cantante Marina Fiordaliso è una concorrente dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Il pubblico sembra apprezzarla, ma per lei il gioco è divenuto veramente pesante. Già nelle scorse puntate, la cantante aveva avanzato l’ipotesi di abbandonare definitivamente il reality show. Fiordaliso poi è stata convinta dal conduttore e dai suoi coinquilini a restare nella casa più spiata d’Italia. La convivenza, però, diventa sempre più forzata e Fiordaliso pare sia stufa di alcuni di loro. Nelle ultime ore, la cantante ha dichiarato: “Non ci sono più per nessuno, faccio il comodino, mi sono rotta le pa**e di tutto e di tutti i pensieri negativi“. (Continua…)

Fiordaliso vuole abbandonare il gioco

La concorrente del “Grande Fratello” medita nuovamente l’addio. Nel corso di una chiacchierata con Rosanna Fratello, la cantante ha manifestato la sua voglia di lasciare il programma: “Me ne vado“. Come abbiamo detto, non è la prima volta che Fiordaliso pensa di lasciare il gioco. Se la prima volta il conduttore ha fatto di tutto per farle cambiare idea, questa volta siamo sicuri che non si opporrà alla sua decisione e le consentirà di abbandonare per sempre il reality show di Canale 5. Sarebbe un brutto colpo per il pubblico. (Continua…)

Perchè ha perso le staffe?

Fiordaliso ha perso le staffe dopo gli atteggiamenti assunti da Paolo Masella e Letizia Petris nei confronti di Beatrice Luzzi. La cantante non ha gradito e adesso medita di lasciare la casa più spiata d’Italia. L’aria, infatti, è diventata troppo pesante e lei non vuole esserne più partecipe. Al momento la gieffina si trova ancora nella casa. Solo nella prossima puntata del “Grande Fratello”, prevista per lunedì 15 gennaio, scopriremo se Fiordaliso ha deciso di restare in gioco o andare via per sempre.