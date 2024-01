Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del “Grande Fratello“. Dopo aver elaborato il lutto del padre, l’attrice ha deciso di tornare nella casa più spiata d’Italia. La sua scelta ovviamente ha diviso il pubblico. Beatrice ha scritto anche una lettera d’addio al padre, letta nella puntata di ieri sera del reality show. Le sue parole hanno emozionato i telespettatori. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Leggi anche: Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo l’uscita dal “Grande Fratello”: le sue volontà

Beatrice Luzzi torna nella casa del “Grande Fratello”

La scorsa settimana, Beatrice Luzzi è stata costretta ad abbandonare il gioco per la morte del padre. L’attrice ha lasciato la casa più spiata d’Italia per assistere ai funerali e per stare vicino alla sua famiglia in questo momento così delicato. Ieri però, durante la puntata del famoso reality show, Beatrice ha deciso di rientrare in gioco. La concorrente è stata così accolta dal pubblico del “Grande Fratello” e soprattutto dai suoi coinquilini, molti dei quali sicuramente saranno poco felici del suo ritorno. Nel corso della puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha anche redarguito alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia per la poca empatia mostrata nei confronti di Beatrice. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione è ufficiale: cosa succede

Leggi anche: “Grande Fratello”, salta la diretta: la decisione di Mediaset

La scelta di Beatrice divide il pubblico

La scelta di Beatrice Luzzi di tornare in gioco ha diviso il pubblico. Per qualcuno questo non è il modo giusto per elaborare un lutto. Altri invece sono super felici del ritorno dell’attrice nella casa più spiata d’Italia. Beatrice resta senza ombra di dubbio una delle concorrenti più forti di questa edizione. È probabile che, soprattutto dopo questo spiacevole evento che l’ha colpita, la Luzzi sia la favorita numero uno per la vittoria del reality show. (Continua…)

La lettera d’addio al padre

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi ha letto la lettera d’addio scritta al padre. Le sue parole hanno emozionato il pubblico. La Luzzi ha scritto: “Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato, la vita prima di ogni altra cosa, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di ironia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale non abbiamo pianto, in cuor nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via. Da anni eri limitato dall’età. Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma così non è. Anche questo è un dono, sei riuscito a salutarmi a Natale e mi hai detto che eri fiero di me, come non era accaduto in passato. È stata l’ultima volta, l’ultima di questa vita, perché siamo esseri infiniti, babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l’eternità. Addio, vola lontano e leggero”.