Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello“, l’opinionista Cesara Buonamici ha fatto una battuta in diretta e il conduttore Alfonso Signorini non l’ha presa affatto bene. “Questa è pazza, chiamatemi la polizia!“, ha esclamato il padrone di casa. Un momento spiritoso per spezzare il tono abbastanza acceso della puntata. (Continua…)

“Grande Fratello”, Vittorio finisce sotto accusa

Nella puntata di ieri, Vittorio Menozzi è finito sotto accusa. I suoi coinquilini, infatti, pensano che alcuni atteggiamenti siano provocatori nei confronti delle donne. In particolare, Paolo è stato colui che ha criticato maggiormente Vittorio e nella sua accusa si è intravisto un pizzico di gelosia nei confronti di Letizia. Vittorio si è difeso ed ha trovato man forte nel conduttore Alfonso Signorini, che ha preso le sue parti. Il padrone di casa ha poi chiesto un parere all’opinionista Cesara Buonamici, ma la sua risposta ha spiazzato tutti. (Continua…)

La battuta di Cesara Buonamici

In merito alla discussione sorta per gli atteggiamenti, secondo alcuni “provocatori”, di Vittorio Menozzi nella casa, Alfonso Signorini ha chiesto un parere all’opinionista Cesara Buonamici, ma la sua risposta ha letteralmente spiazzato tutti. La giornalista, infatti, ha esclamato: “Io non dico niente, guarda. E non cominciare a chiedermi cosa succede nei camerini del Tg5 perché non ti rispondo”. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco. Anche Signorini non sapeva che cosa risponderle. (Continua…)

La replica di Signorini

La risposta di Cesara Buonamici ha lasciato senza parole Alfonso Signorini, che mai se lo sarebbe aspettato. Il conduttore è rimasto esterrefatto ed ha esclamato: “Questa è pazza, chiamatemi la polizia!“. Un momento goliardico per spezzare il clima teso che si era creato nella casa e in studio. La tensione ormai si taglia con il coltello. Più si avvicina la finale e più il gioco del “Grande Fratello” diventa duro.