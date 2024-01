“Grande Fratello”, il rientro di Mirko nella casa: la richiesta dei fan

Gossip. “Grande Fratello”, il rientro di Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero e Greta Rossetti, nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e qual è la richiesta dei fan. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Rosy beccata così dalla regia: richiamo immediato

Leggi anche: Rai, colpo di scena: lo storico conduttore torna dopo 20 anni

“Grande Fratello”, il rientro di Mirko

“Grande Fratello, Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti di questa nuova edizione del reality show Mediaset. Insieme all’ex fidanzata Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno formato il triangolo amoroso più discusso degli ultimi anni. Il giovane è stato eliminato qualche settimana fa in seguito ad un televoto in cui è risultata vincitrice la coinquilina Anita Olivieri. Nelle ultime ore sta girando su Internet una voce secondo cui l’ex concorrente del “Grande Fratello” potrebbe fare rientro nella casa più spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Mirko di nuovo in casa: i commenti di Perla e Greta

Un aereo è volato sopra gli studi di Cinecittà, con uno striscione dedicato all’ex concorrente della casa del “Grande Fratello” Mirko Brunetti. I fan dell’ex gieffino hanno voluto fargli una sorpresa. “No Mirko, No Gf…manchi. Mirko ospite”. I sostenitore dell’ex concorrente vorrebbero che Mirko Brunetti rientrasse all’interno della casa più spiata d’Italia. I fan del giovane credono che non abbia avuto la possibilità di mostrare tutto ciò che possiede. I concorrenti che hanno mostrato di sentire maggiormente la sua mancanza sono stati Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. Entrambe le ex fidanzate hanno avuto due reazioni differenti al passaggio dell’aereo. Greta ha chiesto ai coinquilini se con quel messaggio i fan intendessero dire che lo rivogliono all’interno del gioco. “Entra una settimana e poi esce”, ha detto invece Perla. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, i commenti dei fan sui social

“Grande Fratello”, i fan dell’ex concorrente Mirko Brunetti hanno voluto fargli una sorpresa inviando un aereo con uno striscione sopra la casa. Molti dei fan dell’ex gieffino vorrebbero che rientrasse all’interno del reality, se non come concorrente, almeno come ospite. Molti utenti di Internet si sono lamentati, sostenendo che nelle ultime settimane all’interno della casa si stia parlando solo di dinamiche e che con Mirko di nuovo all’interno del gioco le cose sarebbero diverse e più interessanti. “Questo Gf è di una noia mortale, almeno Mirko creava situazioni interessanti”.