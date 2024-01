Rai, colpo di scena: lo storico conduttore torna dopo 20 anni

Durante la puntata di ieri, venerdì 12 gennaio 2024, di Viva Rai2, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, è intervenuto dando un’annuncio inatteso sul futuro dell’azienda. La Rai ora punta a riportare nella televisione pubblica uno storico conduttore amatissimo dal pubblico. Si tratta di una mossa necessaria per porre rimedio ad un autunno che ha deluso le aspettative a causa del flop del Mercante in Fiera targato Pino Insegno e i risultati deludenti del programma di Nunzia De Girolamo. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Roberto Sergio su Barbara D’Urso

Da tempo si parla di un possibile sbarco di Barbara D’Urso in Rai. Dopo che Myrta Merlino ha preso il suo posto a Pomeriggio Cinque, la conduttrice non s’è più vista in televisione. Il suo contratto con Mediaset è scaduto il mese scorso, quindi in molti si aspettano un suo ritorno al piccolo schermo visto che lei stessa ha più volte lasciato intendere che la televisione resterà certamente nel suo futuro. Secondo quanto ha riferito Roberto Sergio al quotidiano La Verità, il percorso televisivo di Barbara D’Urso non continuerà in Rai. “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”, ha dichiarato. (Continua dopo le foto)

Chiambretti torna in Rai, l’annuncio di Roberto Sergio

Ospite di Fiorello, Roberto Sergio ha svelato il ritorno di Piero Chiambretti con un programma tutto suo. “Chiambretti (che non ha un programma in Rai dal 2004) mi verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui”, ha rivelato l’ad Rai. Chiambretti desidera tornare in Rai? Sembrerebbe proprio di sì. (Continua dopo le foto)

Chiambretti vuole tornare in Rai

Mesi fa, durante il Festival della Tv di Dogliani, Chiambretti aveva dichiarato che avrebbe gradito un ritorno alla tv pubblica. “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti. Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci. Non so se in quello spazio o in un altro. Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie: in Italia esiste la libertà di pensiero, ma il problema è avere il pensiero. Certe volte c’è la libertà e non c’è il pensiero”, aveva ammesso tempo fa. La sua occasione è finalmente arrivata.