C’è grande tensione a Mediaset dopo i fuori onda di Striscia la Notizia che riguardano Bianca Berlinguer. Nei filmati inediti pubblicati dal tg satirico di Canale 5, si vede la conduttrice del nuovo programma di Rete 4 Prima di Domani, prendersela con il suo staff. La Berlinguer in particolare critica aspramente i suoi collaboratori per i servizi giornalistici secondo lei pessimi mandati in onda e minaccia di lasciare dopo solo una settimana dell’inizio del talk show. Bianca Berlinguer è tornata a parlare di quanto è successo spiazzando tutti. (Continua dopo le foto)

Cos’ha detto Bianca Berlinguer nei fuori onda di “Striscia la Notizia”

Striscia la Notizia ha mostrato dei filmati di una conversazione tra Bianca e il suo staff. La conduttrice in particolare, era insoddisfatta del lavoro fatto dalla sua redazione. “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente”, le parole della Berlinguer. “Domani fateli venire perché glielo devo dire: i pezzi così fanno pena. L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni giuste si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze… Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando”, aveva addirittura minacciato. (Continua dopo le foto)

Bianca Berlinguer, arrivano le scuse dopo i fuori onda di “Striscia”

La giornalista è intervenuta in apertura della puntata di Prima di domani, in onda ieri su Rete4. La conduttrice ha voluto chiarire quanto successo e scusarsi di fronte ai telespettatori con il suo staff. La sua è stata una “piccola digressione personale” per parlare di una questione “che mi riguarda direttamente, che riguarda la mia redazione, perché Striscia la notizia, che fa Striscia la notizia, quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuori onda in cui mi lamentavo della mia redazione, come può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi concitati prima che parta la diretta, e sembrava che io non la apprezzassi. Mi è dispiaciuto, perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”, le parole della conduttrice. (Continua dopo le foto)

Come stanno veramente le cose?

La giornalista ha deciso di sistemare la faccenda con un discorso a Prima di domani. Non si sa però se in realtà quello sfogo sia sintomo di un malessere più grande che c’è fra la Berlinguer e la sua squadra. In ogni caso, Bianca non avrebbe alcuna intenzione di lasciare i programmi a lei affidati, né tantomeno Pier Silvio Berlusconi vuole liberarsi di lei, visto che la ritiene un personaggio prezioso che Mediaset è riuscito a “rubare” alla Rai.