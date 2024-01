“Ciao Darwin 9”, arriva Padre Natura: ecco chi è veramente

Una nuova puntata della nona edizione di Ciao Darwin è tornata per intrattenere il pubblico del venerdì di Canale 5 dopo la pausa natalizia. Ieri, 12 gennaio 2024, la sfida era tutta al femminile. Hanno gareggiato per la vittorio la categorie delle Milf, capitanate da Elenoire Casalegno, e quella delle Teen, guidate da Lavinia Abate. La puntata di ieri è iniziata in modo diverso dal solito. Infatti, dopo la sigla iniziale, Paolo Bonolis ha presentato il tanto atteso Padre Natura di questa stagione. (Continua dopo le foto)

“Ciao Darwin”, non solo Madre Natura

Per la gioia delle signore, Ciao Darwin ha introdotto la figura di Padre Natura qualche edizione fa. Il primo fu lo statunitense Garrick Wilson. Poi, nella quinta edizione, Padre Natura fu interpretato dal brasiliano Pedro Perestrello mentre nella settima stagione fu scelto il sudafricano Terrance Miguel Hay. Anche l’italiano Filippo Melloni fu scelto come Padre Natura della scorsa edizione. Quest’anno invece abbiamo visto solo Madre Natura finora. L’ultimo a ricoprire il ruolo fu l’italiano Filippo Melloni, protagonista nella nona puntata dell’ottava edizione. Nella prima puntata la modella russa, Aleksandra Korotkaia. Nella seconda e nella quinta puntata è stato il turno della modella australiana Sarah Shaw. La Madre Natura della terza puntata è stata invece la modella rumena Andreea Sasu. Ieri invece, è apparso il Padre Natura di questa stagione. Chi è? (Continua dopo le foto)

“Ciao Darwin 9”, chi è il Padre Natura della sesta puntata

Durante la puntata di ieri, è finalmente arrivato su Canale 5 Padre Natura: il suo nome è Lukasz Zarazowski, personal trainer e lifestyle coach nato a Varsavia che, dopo essere stato tra i finalisti di Mister Polonia nel 2017, negli ultimi anni sta ottenendo un discreto successo nella sua carriera di modello e attore. Si tratta del primo e unico uomo che ricoprirà il ruolo in questa edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Continua dopo le foto)

“Ciao Darwin”, chi è il Padre Natura Lukasz Zarazowski

Lukasz Zarazowski ha 30 anni ed è un modello e personal trainer di origine polacca. Lukasz è alto 1.88 centimetri, ha capelli castani e gli occhi scuri ed è stato scelto come Padre Natura per la sesta puntata di Ciao Darwin. Sul suo profilo Instagram è seguito da quasi 90mila follower e condivide scatti della sua vita professionale e quotidiana. In passato ha partecipato anche alla versione polacca del programma Top Model. Lukasz è fidanzato con Marcela Cuzbat ed è padre di una bambina nata nel 2020.