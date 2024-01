Ilary Blasi incinta: il dettaglio sul finale del libro alimenta il gossip – Ilary Blasi è incinta? È una domanda che sta agitando molti follower Per la conduttrice sarebbe la quarta volta, per il compagno Bastian, invece, la prima. Da qualche tempo circola l’indiscrezione sul web, ma al momento non ci sono conferme o smentite da parte della diretta interessata. Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe un video particolare pubblicato su Instagram. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fabrizio Corona, bomba sganciata su Ilary Blasi: con chi avrebbe tradito Totti

Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio su Silvia Toffanin e sul loro rapporto

Ilary Blasi incinta? Il dettaglio sul finale del libro alimenta il gossip

A due mesi dall’uscita su Netflix del docufilm «Unica», Ilary Blasi ha pubblicato anche il libro “Che Stupida”, il suo primo libro edito da Mondadori. L’autobiografia della conduttrice non è nient’altro che il racconto della sua versione dei fatti sul divorzio dall’ex capitano della Roma Francesco Totti. “In queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore. Il corteggiamento serrato, la passione travolgente, le nozze in diretta tv come una casata reale. La famiglia che si allarga con la nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Il sofferto addio al calcio di Francesco e, quando finalmente ci sarebbe più tempo per stare insieme, l’improvviso e incomprensibile allontanarsi di lui. La sua freddezza, i silenzi, i dubbi, le bugie, fino alla scoperta del tradimento con un’altra donna e la separazione”, si legge nella quarta di copertina. Insomma “Stupida” è la storia della rinascita (e del dolore) di una donna tradita. C’è però un dettaglio sul finale del libro, che non è sfuggito agli affezionati followers dell’ex letterina di “Passaparola”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti commenta il documentario di Ilary

Leggi anche: “Grande Fratello”, l’annuncio di Greta prima dell’ingresso nella casa

Dopo “Unica” arriva il libro “Che stupida”

Le anticipazioni del libro si concludono così: “Che stupida è la storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l’amore ma non ha mai smarrito se stessa. Con un finale inatteso”. E i fan ipotizzano che la conduttrice possa essere in dolce attesa. Che sia questa la straordinaria novità? Ilary Blasi incinta del suo nuovo compagno Bastian? Per ora non sono che ipotesi, ma quegli stessi followers hanno notato il look particolare della conduttrice. La Blasi ha pubblicato un video con un look comfy: jeans over e maglietta bianca larga. Rotondità da coprire? Qualcosa da nascondere? O semplice coincidenza? (continua a leggere dopo le foto)

Ilary Blasi incinta? L’indiscrezione scuote i fan

Quello he per ora è certo è attraverso il libro Ilary Blasi ha voluto raccontarsi senza filtri. A corredo di uno dei ultimi post, sponsorizzando l’autobiografia la conduttrice ha scritto: «Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì».