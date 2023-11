Fabrizio Corona, bomba sganciata su Ilary Blasi: con chi avrebbe tradito Totti

Il documentario “Unica”, incentrato sulla vita e sulla carriera di Ilary Blasi, ha riportato in auge la fine della storia d’amore tra la nota conduttrice televisiva e Francesco Totti. Ilary ha finalmente rotto il silenzio, raccontando la sua verità. Nella questione non poteva non immischiarsi Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha svelato con chi Ilary avrebbe tradito Francesco. (Continua…)

Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio su Silvia Toffanin e sul loro rapporto

Leggi anche: Ilary Blasi, il lieto annuncio in famiglia: tutti al settimo cielo

“Unica”, le rivelazioni di Ilary Blasi

Nel documentario “Unica“, realizzato da Netflix, Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine della storia d’amore con Francesco Totti. La famosa conduttrice televisiva racconta di aver preso un caffè con un ragazzo insieme alla sua amica Alessia Solidani e poi aggiunge che l’ex marito l’ha scoperto leggendo le conversazioni del suo cellulare. Da quel momento, Ilary si è sentita molto in colpa, nonostante fosse stato soltanto un caffè. Fabrizio Corona, però, interviene sulla vicenda e dice che “il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri”. (Continua…)

Leggi anche: Ilary Blasi confessa: “Ecco come ho scoperto Totti e Noemi Bocchi”

Leggi anche: Francesco Totti, l’ex moglie Ilary Blasi scoppia in lacrime: cos’è successo

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, attraverso il suo profilo ufficiale e quello del sito Dillinger, ha parlato della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora, ma l’ha sempre tradita” – dice l’ex re dei paparazzi – “Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti, è diventata famosa ed ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato ed ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. […] Totti, avendo una concezione patriarcale, una volta scoperto il tradimento non è riuscito ad accettarlo. […] A poco a poco ha deciso di sostituire la vecchia famiglia con la nuova“. (Continua…)

Ilary Blasi con chi avrebbe tradito Francesco Totti

Stando sempre alle parole di Fabrizio Corona, Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti con il ballerino Alessio La Padula durante le riprese di “Star in the Star”. Ci sarebbe addirittura un audio in cui il ballerino fa questa confessione a Corona in palestra. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione, visto che non c’è alcuna prova concreta e i diretti interessati non sono intervenuti sulla vicenda.