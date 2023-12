Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti commenta il documentario di Ilary

Ha fatto molto discutere il documentario “Unica” che racconta la vita e la carriera di Ilary Blasi. La famosa conduttrice televisiva ha voluto rompere il silenzio in merito alla sua storia d’amore con Francesco Totti. La Blasi ha raccontato per filo e per segno quello che – stando alla sua versione – sarebbe accaduto. Subito dopo sarebbe arrivata anche la risposta di Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti. (Continua…)

“Unica”, la verità di Ilary Blasi

Nei giorni scorsi è uscito su Netflix il documentario “Unica”. Ilary Blasi racconta per la prima volta la sua verità sulla storia d’amore con Francesco Totti. La famosa conduttrice televisiva ripercorre la sua carriera e la vita privata, soffermandosi in particolare sulla rottura con l’ormai ex marito. La Blasi racconta che il rapporto si sarebbe incrinato dopo l’incontro – solo per un caffè – tra lei, una sua amica e un altro uomo. Da lì in poi Francesco sarebbe cambiato, fino al presunto tradimento con Noemi Bocchi. La Blasi avrebbe ingaggiato anche un investigatore privato per incastrare il marito. (Continua…)

La reazione di Noemi Bocchi

Le dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi nel documentario “Unica” sicuramente saranno arrivate anche a Francesco Totti e alla sua nuova fidanzata, appunto Noemi Bocchi. La donna avrebbe commentato il documentario, dicendo: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente“. Al momento, invece, non ci sarebbe alcuna dichiarazione a riguardo di Francesco Totti. I due ex coniugi sono finiti alle vie legali dopo la brusca separazione. (Continua…)

La versione di Ilary non torna

Per alcuni la versione di Ilary Blasi fa acqua da tutte le parti. La conduttrice televisiva ha raccontato con precisione quello che sarebbe avvenuto con l’ex marito, ma non si è soffermata molto su questo presunto caffè preso con un uomo misterioso. Sarebbe stata proprio quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso e allora perchè soffermarsi così poco su un particolare così importante. Fabrizio Corona, inoltre, ha affermato che è stata Ilary a tradire e non viceversa. La conduttrice televisiva avrebbe avuto addirittura un flirt con il ballerino Alessio La Padula.