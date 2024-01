Nei giorni scorsi, Mew e Matthew, allievi della scuola di “Amici“, hanno deciso di abbandonare insieme il talent show condotto da Maria De Filippi. La loro decisione ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è stato specificato il motivo per il quale i due allievi hanno deciso di abbandonare per sempre la scuola. Adesso, però, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di rompere definitivamente il silenzio, raccontando tutta la verità. (Continua…)

“Amici”, Mew e Matthew lasciano il programma

Come un fulmine a ciel sereno, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare insieme il talent show “Amici” di Maria De Filippi. La notizia è stata annunciata durante la settimana al termine di un daytime. Ufficialmente Mew e Matthew sono usciti per “problemi personali”, ma il motivo non è mai stato specificato. Sul web circolano svariate ipotesi, ma solo loro conoscono la verità. Nel frattempo, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio, raccontando tutta la verità sull’addio dei due ex allievi di “Amici”. (Continua…)

Le parole di Maria De Filippi

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show “Amici”, che andrà in onda domenica su Canale 5. Nel corso della puntata, la conduttrice Maria De Filippi ovviamente ha parlato dell’addio di Mew e Matthew, ribadendo che i due allievi hanno lasciato la scuola più famosa d’Italia per “problemi personali”. La padrona di casa non ha approfondito l’argomento e i fan restano con il dubbio. Perchè due allievi così forti hanno deciso di lasciare il programma? Cosa c’è sotto? Solo i diretti interessati potranno allontanare ogni dubbio. (Continua…)

Perchè Mew e Matthew sono usciti da “Amici”

Perchè i due allievi di “Amici”, Mew e Matthew, hanno deciso di abbandonare per sempre il programma? Sul web circolano molte ipotesi. C’è chi pensa che la cantante sia incinta e per questo abbia deciso di lasciare il programma. Questa ipotesi, però, sarebbe stata smentita da Mew stessa. C’è poi chi pensa che Matthew abbia deciso di lasciare il programma perchè stufo del suo posizionamento nelle classifiche e Mew l’abbia seguito per amore. E c’è poi chi pensa che Mew nella casetta abbia avuto problemi d’ansia e quindi abbia deciso di lasciare il programma, seguita da Matthew. Queste, però, sono solo ipotesi. La verità la sanno solo loro due e la produzione di “Amici”.