Domenica 14 gennaio andrà in onda la 15esima puntata di Amici, la seconda di questo 2024. Ieri, invece, i ragazzi sono tornati con la registrazione del pomeridiano. Durante i daytime abbiamo assistito al triste abbandono del programma da parte di Mew e Matthew e alle sfide di Kumo e Giovanni. Si prospetta una puntata carica di emozioni, ma non solo. Pare che nella prossima puntata una signora del pubblico abbia avuto uno scontro con Alessandra Celentano.

Signora del pubblico urla contro la Celentano

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Mew e Matthew a lasciare la scuola e speriamo che in questi giorni vengano chiariti. Anche Maria ha detto pochissimo a riguardo: ha solo spiegato che i banchi dei due cantanti non sono presenti perché i due hanno lasciato il programma per motivi personali.

Secondo quanto raccontato da SuperGuidaTv, nella puntata che andrà in onda domenica 14 gennaio una signora del pubblico avrebbe iniziato a urlare contro Alessandra Celentano dopo che quest’ultima ha dato 4 a Nicholas Borgogni che ha eseguito – a suo dire male – una sua coreografia. La donna avrebbe affermato che, essendo lei una madre di tre figli, è brutto sentire le parole che la professoressa dice nei confronti dell’allievo. (continua dopo la foto)

Anticipazioni di domenica 14 gennaio

Sempre stando a quanto si legge su SuperGuidaTv: “Nicholas svolge il compito dato dalla Celentano che viene dimostrato da Sebastian. Da qui nasce una grossa discussione in cui la signora del pubblico difende il ballerino e accusa la maestra di essere esagerata e che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si mette a piangere. Maria De Filippi chiama la donna e la fa scendere sul palco“, per spiegare le sue ragioni. Come avrà risposto la Celentano?

Tra gli ospiti della puntata troveremo Alberto Urso, ex vincitore di Amici, e Matteo Romano. A sorpresa, una gara d’improvvisazione fra i ballerini: Lucia, Gaia e Dustin che hanno utilizzato degli oggetti di scena e hanno dovuto interpretare la spensieratezza e la riflessione.