Il Grande Fratello continua a regalare nuovo colpi di scena al pubblico di Canale 5. Il cast scelto da Alfonso Signorini non perde occasione per far parlare di se. Oltre a Beatrice Luzzi, un’altra grande protagonista del Grande Fratello 2023 è sicuramente Rosy Chin. La cuore sembrerebbe aver nuovamente trasgredito le regole del reality chiudendosi nell’armadio per non essere ripresa dalle telecamere. Infatti, ha cercato di parlare di nascosto con alcuni inquilini di cui si fida non facendosi sentire dal pubblico, il quale si è arrabbiato criticando il comportamento scorretto della concorrente e chiedendo dei provvedimenti disciplinari ad Alfonso Signorini. E non è la prima volta che Rosy si rende protagonista di episodi discutibili nella casa. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, regolamento violato: è bufera su Rosy Chin

Rosy Chin è stata colta in flagrante dagli utenti che seguono il Grande Fratello 2023. Infatti, in un video che è diventato virale sui social si vedono Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi mentre conversano a bassa voce sul letto, rivolti verso l’armadio aperto in cui è presente la chef cinese senza microfoni, che bisbiglia qualcosa che però non si riesce a comprendere. Infatti, si sente solo una cosa che Maddaloni dice a Garibaldi che però offre pochi indizi: “Capito era quello, però è un discorso che non è carino dirlo”. Poco dopo Maddaloni si alza e se ne va dicendo a Garibaldi che andava a sdraiarsi su un altro letto lasciandolo da solo con Rosy. E poco dopo anche Giuseppe, dopo aver sentito le ultime cose dalla chef cinese, si alza e se ne va in modo contrariato. Questo siparietto ha scatenato letteralmente il caos sui social, dove il pubblico ha chiesto provvedimenti seri. (Continua a leggere dopo la foto)

Pubblico furioso sui social

Il comportamento fuori dalle regole di Rosy Chin ha creato ovviamente un putiferio sui social, con gran parte del pubblico che ha chiesto ad Alfonso Signorini di punire questi generi di comportamenti altrimenti i concorrenti si sentiranno protetti e penseranno che possono andare contro le regole. Rosy Chin non è particolarmente popolare, visto che poco tempo prima di questo episodio si era anche coperta il microfono in una conversazione in veranda con Giuseppe Garibaldi. Su X si legge: “Ecco la falsa e subdola Rosy Chin …di giorno e nella sua bolle e di notte parla nel armadio e parla sempre in codice” e ancora “Vi rendete conto Rosy che si mette nell’armadio per non farsi sentire e leggere il labiale ? E parlano a bassa voce ?”. Sicuramente la produzione correrà ai ripari.

La verità sull’ex marito di Monia La Ferrera: chi è e cosa è successo tra i due

In molti accusano Rosy Chin di essere anche raccomandata essendo stata la vicina di casa di Alfonso Signorini per molti anni. Il conduttore del Grande Fratello 2023 vorrà richiamarla pubblicamente oppure farà finta di nulla? Staremo a veder