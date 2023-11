Rosy Chin Massimiliano Varrese Grande Fratello. Tensione altissima nella casa più spiata d’Italia. Le discussioni ormai sono all’ordine del giorno. Questa volta protagonisti Massimiliano Varrese e Rosy Chin, due dei concorrenti più discussi di questa edizione. Lo scontro, molto acceso, è avvenuto durante la notte. Tra di loro sono volate parole grosse. (Continua…)

“Grande Fratello”, scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin

La tensione si taglia con il coltello nella casa del “Grande Fratello“. Man mano che si va avanti, la convivenza diventa sempre più forzata. Le discussioni sono all’ordine del giorno. Ieri sera, ad esempio, Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono stati protagonisti di una lite molto accesa. Loro sono due dei concorrenti più discussi di questa edizione. Per la prima volta, però, sono arrivati allo scontro nella casa più spiata d’Italia. È bastato poco per far nascere una lite che poteva finire molto peggio. Tra di loro, infatti, sono volate parole grosse. (Continua…)

Cos’è successo

Ieri sera alta tensione nella casa del “Grande Fratello”. Massimiliano Varrese è stato protagonista di una nuova lite. L’attore se l’è presa con alcuni coinquilini per la gestione della cucina e per la preparazione dei pasti. L’argomento non poteva mantenere indifferente Rosy Chin, che è la cuoca della casa. È bastato poco, dunque, per far nascere un’accesa discussione che poteva finire veramente peggio. Tra i due, infatti, sono volate parole grosse. Rosy era molto arrabbiata con il suo coinquilino e ad un certo punto ha esclamato: “Ti ribalto!“. (Continua…)

Il botta e risposta

Massimiliano Varrese non ha gradito alcune parole rivolte da Rosy Chin all’indirizzo di Vittorio Menozzi ed ha esclamato: “Lei si sente la regina della cucina“. A quel punto, la cuoca ha sbottato ed ha dichiarato: “Se vuoi cucina tu, dato che non ti vedo mai in cucina e ti vedo solo lamentarti. L’importante è che non dimentichi chi ha cucinato per oltre 60 giorni qui”. A quel punto Varrese le ha chiesto di abbassare la voce e di moderare i termini, ma Rosy ha addirittura esagerato: “Ma cosa stai dicendo? Guarda che hai Buddha davanti a te, ti ribalto“.