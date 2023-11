Giselda Grande Fratello. È stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate della nuova edizione del “Grande Fratello”. Per lei si è mosso addirittura Mauro Corona, che gli ha mandato un videomessaggio. Il percorso nella casa di Giselda, però, è stato piuttosto corto. La gieffina è stata eliminata ed è stata costretta ad abbandonare il gioco. L’ex concorrente ha svelato che cosa farà adesso dopo l’eliminazione. (Continua…)

“Grande Fratello”, chi è Giselda Torresan

Giselda Torresan è nata ad Asolo, in provincia di Treviso, ha 34 anni ed è laureata in Scienze Ambientali. Ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica di componenti elettronici, ma nel 2019 ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi alla montagna e alla fotografia. Giselda attualmente si occupa di una malga situata sul Monte Grappa, dove vive, appartenente alla sua famiglia da quattro generazioni. Si tratta di un insieme di terreni, pascoli, animali ed edifici dove si produce latte e formaggi. La donna in particolare si dedica agli animali e alla manutenzione della struttura.

La sua seconda passione, come abbiamo detto, è la fotografia. Giselda, durante i suoi percorsi in montagna, scatta foto incantevoli, che poi posta sui suoi canali social. Possiamo dire, dunque, che è anche un influencer ed è abbastanza seguita sui social. Il suo obiettivo è quello di far conoscere il Monte Grappa alle persone, tramandando la storia del luogo e la sua biodiversità. (Continua…)

Giselda Torresan al “Grande Fratello”

Per la prima volta dal 2019, Giselda ha deciso di lasciare la montagna per dedicarsi ad una nuova ed incredibile esperienza. La Torresan ha fatto i provini per il “Grande Fratello” ed è stata scelta come concorrente della nuova edizione. La donna è dunque entrata nella casa più spiata d’Italia, mettendosi subito in mostra grazie al suo carattere dolce ed esuberante al tempo stesso. Anche nella casa del “Grande Fratello” Giselda ha cercato di tramandare la storia del Monte Grappa, spiegando come è nata la sua passione per la montagna e per la fotografia. Peccato che il suo percorso nella casa sia stato abbastanza breve. Giselda è già stata eliminata. (Continua…)

Cosa farà dopo l’eliminazione

Adesso che l’esperienza del “Grande Fratello” si è ufficialmente chiusa, Giselda Torresan è pronta per tornare nella sua malga. La donna tornerà alla vita di sempre e continuerà ad occuparsi della montagna, in particolare del Monte Grappa, e della fotografia. Chi vorrà potrà continuare a seguirla sui suoi canali social, dove continuerà a postare foto molto incantevoli e suggestive. Non dobbiamo aspettarci un futuro nel mondo dello spettacolo dunque per Giselda.