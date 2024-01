Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la bellissima notizia dopo il parto – Il 3 gennaio del 2024 Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde, la sua prima figlia avuta dal marito Matteo Giunta. Un annuncio che i fan della coppia, che lo scorso anno ha partecipato a “Pechino Express”, aspettavano con impazienza. Quegli stessi fan che ora sono in delirio per le foto uscite sul settimanale «Chi». Le parole del neo papà hanno poi scaldato il cuore di tutti… (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, gaffe di lui sul nome della bimba: la “Divina” lo fulmina

Leggi anche: Federica Pellegrini in vacanza, scoppia la bufera per il video sui social

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la bellissima notizia dopo il parto

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente tornati a casa dopo la nascita di Matilde. Il settimanale «Chi» li ha fotografati nel momento in cui hanno portato la piccola per la prima volta fuori dall’ospedale. Giunta è stato molto cortese con la stampa, ha voluto scambiare due chiacchiere con la giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivelando come si sente nei panni di papà. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta, il dolce annuncio sui social

Leggi anche: Federica Pellegrini incinta, il dettaglio strappalacrime nella foto della cameretta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa dopo la nascita di Matilde

“Dormire? È una parola enorme, diciamo che si sopravvive. Ma poi se devi stare sveglio per questa piccola creatura, lo fai molto volentieri, anche la mancanza di sonno, anche la fatica, lo sport un po’ te lo insegna, si trasforma in immenso piacere”. Sono state queste le prime parole con cui Matteo Giunta ha parlato dell’arrivo della sua prima figlia. A proposito della piccola Matilde il marito della Pellegrini ha detto poi: “Nonostante i traguardi che Fede ha già raggiunto nello sport, questo è diverso, è tutto diverso, completamente, è la magia della vita, appunto, forse la massima espressione della vita e della creatività. Penso non ci sia gioia più grande per lei, per me, per noi.Fede dice che quando la guardo ho gli occhi a cuore, potrebbe persino essere un po’ gelosa perché in fondo sono gli stessi occhi a cuore che ho per lei, lo stesso sguardo che rivolgo a lei. Invece, con l’arrivo delle nostra bambina, abbiamo capito che l’amore non si divide: l’amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei”. (continua a leggere dopo le foto)

“Il travaglio è stato estenuante”

Qualche parola anche sul parto: “Il travaglio è stato estenuante. E l’equipe che ci ha accompagnato in questo viaggio..sono le persone più vicine agli angeli che abbiamo mai incontrato. Poi è arrivata lei e io mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito”, ha dichiarato Matteo Giunta. Nelle scorse ore Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram uno scatto che la vede circondata dai suoi cari amici a quattro zampe a casa . “Bodyguards di altissimo livello”, ha scritto la “Divina”.