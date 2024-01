“Amici”, i due cantanti abbandonano il programma: fan in lacrime – Due giovani allievi hanno deciso di lasciare la scuola di “Amici”. A comunicarlo è stata la produzione alla fine della puntata del daytime di ieri, 9 gennaio 2024, con una semplice scritta in cui si annuncia che il motivo dell’addio dei cantanti è di carattere “personale”. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, i due cantanti abbandonano il programma: fan in lacrime

Una notizia inaspettata quella che riguarda l’uscita dal talent di Mew e Matthew. La produzione, come dicevamo in apertura, ha dato l’annuncio durante la puntata del daytime. «Per motivi personali Matthew e Mew hanno deciso di lasciare Amici», si leggeva nel cartello. A poche settimane dall’inizio del serale i due cantanti hanno scelto insieme di lasciare la scuola di Maria de Filippi. Poco prima che arrivasse l’annuncio, sui social hanno iniziato a girare alcune foto dei due cantanti che sono stati avvistati in stazione a Roma mentre prendevano un taxi. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, i due cantanti abbandonano il programma: chi sono Matthew e Mew

Matthew, il cui vero nome è Matteo, ha 22 anni, vive a Monza con i genitori. “Ha capito che voleva fare musica, guardando un chitarrista durante un concerto. Non riesce a separarsi dalla sua chitarra elettrica. Dice di sé: ‘dico sempre la verità anche a costo di risultare scomodo’…”, si legge nella bio pubblicata sul sito della trasmissione. Il cantante Matthew, Matteo Rota, era entrato in crisi più volte nella scuola tanto che recentemente si era confrontato con la sua prof, Anna Pettinelli, che lo aveva sollecitato a non mollare: “Piangere significa che ci tieni al programma, ci tieni alla carriera che vuoi intraprendere”. Il cantautore era stato accusato di impegnarsi poco e di non scrivere abbastanza. (continua a leggere dopo le foto)

L’addio al talent “per motivi personali”

La decisione di Mew è arrivata invece come un fulmine a ciel sereno. La cantante, secondo i più sui social, era candidata alla finale se non alla vittoria del talent di “Amici”. Valentina Turchetto, questo il suo vero nome, ha ricevuto la maglia direttamente dalle mani di Angelina Mango. La giovane, che era nella squadra di Lorella Cuccarini, ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo singolo “Sangue”. “Ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Piange spesso, per tante cose, quando è felice e quanto è triste. ‘Quando sono triste di solito scrivo una canzone'”, recitava la biografia online.