Marisol Castellanos è una delle allieve della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è un'abile ballerina di 17 anni originaria di Cuba. Alessandra Celentano l'ha assolutamente voluta nella scuola. Marisol tuttavia non è nuova al mondo della Tv. Dove la abbiamo già vista?

“Amici 23”, il confronto tra Marisol Castellanos e Alessandra Celentano

In questi giorni Marisol ha avuto un importante confronto con Alessandra Celentano mentre stavano provando le coreografie. La ragazza ha spiegato le sue fragilità. "Cerco di nascondere le mie fragilità, mi sono rotta in mille pezzi durante i miei allenamenti. Sono consapevole che ho ripreso in mano tutto di recente. Sono di natura un'insicura", ha detto confessandosi proprio con la sua maestra. La Celentano dal canto suo, ha detto di comprenderla: anche lei cerca di essere sempre perfetta. Ma con il tempo si capisce che ciò non è sempre possibile e va bene così.

Marisol si racconta alla maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/QjWBg0J8Mq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2023

“Amici 23”, Marisol Castellanos ha partecipato anche a “Italia’s Got Talent”

Nonostante la giovane età, Marisol si è già esibita su un altro palco: quello di Italia’s Got Talent. Era il 2020 quando la ragazza ha mostrato una performance di pole dance che aveva convinto i giudici che le avevano dato 4 sì. “Marisol Castellanos è un giovane ragazza con il sangue cubano che scorre nelle vene. Ama ballare, ama la musica e tutte le emozioni che le provoca. Questa sera sul palco di #IGT ha mostrato a tutti la sua abilità nell?arte della pole dance. Tecnica e forza fisica hanno sbalordito i nostri giudici, per Marisol 4 sì!”, si legge a proposito della sua strabiliante performance.