Sonia Bruganelli, fuori la verità sul presunto flirt con Antonino Spinalbese

Ieri era impazzito il gossip che vedeva Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese al centro di un presunto flirt. Tutto era partito da un commento su Instagram e da una foto. In tanti stacco cercando di capire se la Bruganelli, fresca fresca di divorzio da Paolo Bonolis abbia trovato un altro. E sembrava che questo potesse essere proprio Antonino, ex concorrente del GF Vip. (Continua dopo le foto)

Il presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

A innescare la macchina del gossip a proposito di una relazione in corso tra Bruganelli e Spinalbese è stato un innocente scambio di commenti su Instagram. Sonia ha pubblicato una foto in cui compare al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Si tratta di un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di programmi tv quali il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. All’incontro in questione ha partecipato anche Spinalbese, come chiarisce lui stesso. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha sottolineato Antonino tra i commenti al post che manca nella foto, ma a quanto pare c’era all’incontro. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, ha risposto Sonia ironica. Questo è bastato perché subito si parlasse di flirt tra i due. (Continua dopo le foto)

Sonia chiarisce la questione

Sonia Bruganelli ha pubblicato una storia su Instagram in cui chiarisce le voci sulla presunta frequentazione tra lei e Antonino Spinalbese. “Mi dispiace per voi, e un po’ anche per me… Nuove collaborazioni nascono”, ha scritto lei per precisare che la cena era un semplice incontro di lavoro, fa sapere Leggo.