Carolina Marconi, tre settimane fa, si è sottoposta ad una risonanza al fegato per la quale ha aspettato fino ad oggi per ottenere il risultato. La donna poco tempo fa aveva comunicato ai suoi follower che c’era una macchia sospetta individuata dai dottori. Carolina è riapparsa sui social in lacrime, per comunicare l’esito della risonanza. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Diletta Leotta lascia tutti di sasso: scatto da urlo e fan in delirio

Leggi anche: Belen lontana dai figli: la situazione sta peggiorando

Carolina Marconi in ansia per il risultato della risonanza al fegato

La showgirl è solita aggiornare i suoi followers circa le sue condizioni di salute. Carolina Marconi ha combattuto contro un tumore al seno. Chemioterapia, interventi, tutto ha condiviso sui social con i suoi fan che le hanno fatto sentire la loro vicinanza. E anche stavolta ha voluto raccontare cosa le è successo. “Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa, Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi”, ha esordito la Marconi. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Romina Power racconta il suo pelligrinaggio a Medjugorje: fan emozionati

Leggi anche: L’amata cantante è irriconoscibile nell’ultimo scatto: come ha fatto a ridursi così

Carolina Marconi, il risultato della risonanza al fegato: cosa ha scoperto

Carolina era in ansia e quando Alessandro era pronto a parlare, lei si era agitata ancora di più. “Dimmi allora ..anzi non mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce …anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato …allora ?dimmi ? ….(Ale) non hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee“. Insomma quella macchia nel fegato non era una metastasi, solamente un angioma benigno. Carolina si è commossa ed era decisamente sollevata. (Continua dopo le foto)

Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro … sto bene. Ringraziando Dio, ha sentito le preghiere non solo le mie ma anche di tutti voi .. grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e sostegno nei miei confronti ricevuti in questi giorni di lunga attesa, non mi avete fatto sentire mai sola, ve ne sono grata mi avete fatto tanto bene”. Carolina è guarita e ora è pronta a riprendere in mano la sua vita. “Sono strafelice, la vita è bella”, ha concluso il messaggio del post su Instagram.