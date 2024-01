“Grande Fratello”, Rosy beccata così dalla regia: richiamo immediato

Rosy Chin è stata richiamata dalla regia del Grande Fratello durante la giornata di ieri, venerdì 12 gennaio 2024. In un momento di sconforto, la gieffina ha compiuto un gesto che però è espressam“Ciao Darwin 9”, arriva Padre Natura: ecco chi è veramenteente vietato dal regolamento. Accanto a lei c’era Giuseppe Garibaldi, che tuttavia non è stato ripreso dalla regia. A causa di queste continue trasgressioni, nelle ultime settimane la chef non gode di buona fama tra i telespettatori. Ora il pubblico si chiede se, dopo tutti questi richiami, non sia ora di punire Rosy con una nomination d’ufficio. (Continua dopo le foto)

Perché Rosy è giù di morale

In questi giorni, Rosy sta vivendo un momento di sconforto. Non solo lei, ma anche altri concorrenti del Grande Fratello, sono rimasti delusi dal rimprovero di Alfonso Signorini, che ha voluto farli riflettere sul loro comportamento nei confronti di Beatrice, che aveva appena perso il padre, mentre loro continuavano a ridere e scherzare. Marco Maddaloni ha provato a tirarle su il morale. “Tu Rosy hai un bellissimo carattere ma non prenderti le guerre degli altri perché non ne vale sempre la pena. Tu hai abituato molte persone a sentirsi protette”, le ha detto, incitandola a farsi scivolare via il malumore. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Rosy beccata ancora senza microfono: arriva il richiamo della regia

Durante la giornata di ieri, Rosy e Garibaldi si sono trovati insieme nella zona trucco e hanno iniziato a chiacchierare. Peccato che Rosy si sia tolta il microfono mandando su tutte le furie il Grande Fratello, costretto a intervenire per chiedere alla concorrente di indossarlo. Rosy infatti aveva abbassato la voce riducendola quasi a un sussurro parlando al suo amico. Giuseppe la ascoltava con attenzione, quando si è sentita una voce perentoria che arrivava dalla regia: “Rosy! Il microfono”. (Continua dopo le foto)

ma una bella nomination d’ufficio a Rosy che parla SEMPRE senza microfono quando gliela danno? #grandefratello pic.twitter.com/0fQaRHs9JA — 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊 🦢 (@finquandopiove) January 12, 2024

Rosy si becca due richiami

Lei ha fatto finta di nulla continuando a truccarsi e a chiacchierare sottovoce, ignorando totalmente il rimprovero. Giuseppe, intanto, si è messo le mani davanti alla bocca e le ha sussurrato una parola che sembra essere: “Resistenza”. Lei ha replicato: “Non so più come…pur di non pensare, capito?”. L’autore si è visto costretto a intervenire di nuovo dalla regia: “Allora, ripeto, Rosy il microfono”. La concorrente ha subito replicato: “Ce l’ho, ce l’ho”, mostrando di averlo lì vicino. Ma l’autore ha giustamente rimarcato che doveva indossarlo. Sui social intanto è scoppiata la bufera, con tanti fan del programma indignati per il comportamento della concorrente. Arriverà un provvedimento? In tanti sperano di sì.