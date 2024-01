Bruganelli e il flirt con Spinalbese: la rivelazione mai fatta prima d’ora

Nella puntata di domenica, 14 gennaio 2024, di Verissimo è stata ospite Sonia Bruganelli. L’imprenditrice ha parlato di questa nuova fase della sua vita, lontana da Paolo Bonolis. L’ex opinionista del GF Vip ha cambiato prospettiva dopo la fine del matrimonio con il noto conduttore: è una nuova donna e una nuova madre. Inoltre, la Bruganelli ha parlato di Antonino Spinalbese, con il quale, secondo alcuni gossip, avrebbe avuto un flirt nei mesi scorsi. Sonia Bruganelli ha rivelato a Verissimo di aver ricevuto una telefonata da Belén Rodriguez, alla quale avrebbe rivelato cos’è realmente successo. (Continua dopo le foto)

Sonia Bruganelli, cosa ha sbagliato con Paolo Bonolis

L’ex opinionista del Grande Fratello, ha rivelato di aver assunto un atteggiamento sbagliato nei confronti della sua relazione con Bonolis. Il motivo? A Sonia Bruganelli pesava la differenza d’età, o meglio, tutto ciò che aveva già realizzato l’ex marito mentre lei era ancora agli albori. “Ho precorso un po’ i tempi, è ovvio che in qualche modo, magari anche sbagliando, cercavo di fare una corsa con il suo passato, volevo, essendo un’insicura, avendo questo passato lui enorme alle spalle, io ero impreparata ad entrare in un mondo di una persona così popolare, mi sembrava che questa famiglia, i figli, la ex fidanzata erano così importanti che io non avrei mai tenuto il passo, quindi ho voluto accelerare, mi sono trovata così con una figlia, con quelle problematiche, un marito che mi amava, ma che faceva un lavoro che lo portava molto tempo fuori, questa corsa mi ha lasciato senza fiato”, ha ammesso la donna. Negli ultimi anni, Sonia ha potuto riflettere sulla sua vita e su cosa fosse meglio per lei. I suoi rapporti con Paolo però, sono tutt’altro che burrascosi. (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Ora Sonia vive in una casa con Adele, la sua terza figlia. “Sto scoprendo e mi sto rendendo conto che un po’ di cosine gliele ho fatte mancare a questi ragazzi, presenza fisica e mentale per quello che stavo facendo, cioè la mamma – ha detto la Bruganelli rivelando di aver rivisitato anche il suo percorso come madre -. Nessuno dei tre mi ha mai detto che ha sentito la mia mancanza in qualche momento della loro vita, ma ora sono più soddisfatta di me”. Da quando ha annunciato la separazione con Paolo Bonolis, però, il rapporto tra loro è rimasto sempre rispettoso e complice. “L’amore è fatto di tante caratteristiche, ci vorremo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo percorsi diversi. Abbiamo passato il Natale con il figlio di Paolo, Stefano, sua moglie e il suo bambino”, ha raccontato Sonia. Poi Silvia Toffanin, ha chiesto alla Bruganelli cosa ci fosse tra lei e Antonino Spinalbese. (Continua dopo le foto)

“Verissimo”, la telefonata di Belen a Sonia Bruganelli e il flirt con Spinalbese

Sonia Bruganelli ha rivelato a Verissimo cos’è successo realmente tra lei e Antonino Spinalbese. I due infatti, sono stati beccati insieme più volte e in molti hanno ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa al di là del rapporto professionale. “Non sto con Antonino, purtroppo, potrei essere anagraficamente sua madre. Però e questo lo devo dire, ho rischiato di essere una dei nomi di Belen, perché lei l’ha pensato, credo. Ho ricevuto una telefonata da Belen a Natale, voleva sapere delle cose, io le ho detto che conosciuto sua figlia Luna, una bambina dolcissima, perché lui mi ha aiutato con mio figlio Davide, che gioca a calcio qui nella squadra a Milano, per fargli conoscere delle persone”. Niente flirt quindi tra Sonia e Antonino.