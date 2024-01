Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello 2023, è tra gli inquilini della casa del Grande Fratello albanese. Il reality show ha avuto inizio lo scorso sabato 13 gennaio 2024. Una grande occasione per Heidi, che nella casa più spiata d’Italia è rimasta giusto un mese: non abbastanza per farsi conoscere dal pubblico. A far discutere in queste ore, però, è il modo in cui è stata presentata al Grande Fratello albanese la 26enne con continui riferimenti al reality italiano citando persino Alfonso Signorini e soprattutto lanciando frecciate a Massimiliano Varrese. (Continua dopo le foto)

L’addio di Heidi Baci al “Grande Fratello”

Heidi Baci è uscita dal Grande Fratello lo scorso ottobre dopo poche settimane di permanenza nel reality. Era stato il padre a spingerla a lasciare il programma preoccupato per la sua situazione con Massimiliano Varrese. Sin da subito sembrava esserci una certa attrazione tra i due ma ben presto le cose sono peggiorate. Negli ultimi tempi infatti, la situazione tra i due era diventata difficile e complessa e la 26enne era entrata in piena crisi. L’attore nei suoi confronti aveva atteggiamento forse troppo opprimenti e possessivi nonostante lei più volte lo aveva allontanato. La ragazza ha ricordato ciò che è successo con Varrese proprio durante la sua clip di presentazione al Grande Fratello albanese. (Continua dopo le foto)

Heidi Baci concorrente del “Grande Fratello” albanese: la critica a Varrese e Signorini

Durante la clip di presentazione di Heidi Baci al GF albanese, viene raccontata la sua esperienza al Grande Fratello italiano ed è stato ovviamente citato, non in modo lusinghiero, Massimiliano Varrese. “Tra le altre cose ha iniziato una relazione con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella Casa del GF chiedendole di lasciare il gioco e così lei ha deciso di uscire dal quel reality ed è qua nel nostro”, le parole usate per descrivere l’esperienza della concorrente. Cosa ha rivelato poi Heidi agli altri concorrenti in Albania? (Continua dopo le foto)

Cosa ha rivelato Heidi su Alfonso Signorini

Una volta entrata nella casa, gli altri concorrenti del reality hanno voluto saperne di più sull’esperienza televisiva in Italia, e hanno chiesto ad Heidi alcune delucidazioni. La ragazza quindi ha rivelato che ha deciso di abbandonare per il programma in sé, visto che non l’ha tutelata per quanto è successo con Massimiliano. In qualche modo quindi, Heidi ha criticato pure Signorini e la produzione, che non ha agito fermamente nei confronti degli atteggiamenti opprimenti di Varrese. I concorrenti le hanno anche chiesto se lei fosse mai stata innamorata di lui. La sua risposta è un “no” deciso. Non per l’età ma per come si è comportato lui nei suoi confronti.