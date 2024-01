Ieri sera, 13 Gennaio 2024, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te. Ad un certo punto della serata, Luana e la compagna Damilka sono arrivate nello studio del noto programma ideato e condotto da Maria De Filippi per chiedere alla madre della prima ragazza di provare ad accettare la loro relazione omosessuale. Una storia che ha diviso il pubblico da casa: nonostante i lunghi discorsi di Maria la donna è rimasta ferma nelle sue idee. (Continua a leggere dopo la foto)

“C’è posta per te”, Luana ama una donna ma la madre non lo accetta: interviene Maria

Durante la prima puntata di C’è posta per te, in onda il 13 gennaio su Canale 5, Luana e la compagna Damilka sono arrivate in studio per chiedere alla madre della prima ragazza di provare ad accettare la loro relazione omosessuale. La donna però non vuole saperne di conoscere la fidanzata della figlia, anzi si rifiuta di togliere la busta se deve abbracciare anche lei, nonostante i lunghi discorsi di Maria De Filippi. Luana fin da subito ha dichiarato: “Questa è la mia scelta, questa è la mia vita e vorrei che tu fossi felice per me. Vorrei che tornasse tutto come prima. Ho sempre chiesto di te, so che piangi tutti i giorni. Io non smetterò di pensarti e di cercarti, sei la mia mamma e nessuno mai potrà cancellarti”. Ad un certo punto, Maria De Filippi è intervenuta per cercare di far cambare idea alla madre della ragazza: “Se tu vuoi un bene immenso a una persona ma non riesci a dirle la verità, secondo te perché succede? Pensi di poterla ferire, ed è lì che fai fatica. Lei mi ha detto che ha provato a fare ciò che ti avrebbe fatto piacere, fidanzandosi con un ragazzo per farti felice. Ma pensa quante cose e quanta fatica ha fatto per non darti un dolore. Faceva prima a dirti subito che preferisce le donne, ma non voleva farti male. Ha aspettato pensando che forse sarebbe cambiato qualcosa. Se si fosse sposata con quel ragazzo sarebbe stata infelice (Luana ha avuto una relazione con un uomo, ma la passione è svanita dopo circa un anno, ndr)”.

La conduttrice, poi, le ha chiesto se volesse conoscere da vicino Damilka, ma lei ha risposto di no perché “ha rubato il cuore di mia figlia, non so come”. Così Maria è andata avanti con il discorso: “Un giorno è entrata nella sua vita e ha detto: ‘freghiamo il cuore di Luana e facciamo soffrire la mamma… Pensi che tua figlia sia cambiata? Che le è successo? Le sono spuntate le ali? Ma ti fa tanto bene questo dolore? Se non c’è un motivo valido per averlo te lo devi per forza procurare tu? Tu l’hai vista e ti sei messa la mano sul cuore, ma perché vi dovete dare un dolore. Tua figlia è felice di stare con lei, ma le manchi tu. Piange e basta, come te”. L’ospite ha risposto: “Fa bene alla salute. Me l’ha detto il dottore, serve a lubrificare gli occhi”. In studio è partita una fragorosa risata, mentre la De Filippi ha continuato: “Eh, questo disastro che ci è capitato, ma io non penso che tua figlia sia un disastro e che ti rimarrà sempre vicina chiunque abbia al suo fianco. Ci si innamora, no? Quando ti sei innamorata di tuo marito avevi le farfalle nello stomaco, no? Le ha anche lei”. La madre ha detto: “Che allora apra questa gabbia e le faccia volare”. (Continua a leggere dopo la foto)

Rosa cambierà idea e aprirà la busta? #CePostaPerTe pic.twitter.com/XqMv8u1vX3 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 13, 2024

La fine della storia

Maria De Filippi è andata avanti con il suo discorso: “Se mamma non ti avesse più voluto vedere, ci avresti sofferto? Penso che tua figlia sarebbe contenta di poter entrare in casa insieme alla compagna. Io penso che la tua sia solo tanta paura”. Lei ha risposto: “Gli occhi non vedono quello che non devono vedere”. “Ma chi l’ha detto che non devi vedere? Non lo dice nemmeno più il Papa. Praticamente hai deciso che ti togli tua figlia. È normale? Si è innamorata di una donna, le dà anche i baci”, ha detto Maria. “Eh, lo so… È quello che mi fa ancora più rabbia”, ha affermato ancora più sconvolta la donna. La De Filippi ha ironizzato: “Ah, sì, è un disastro… Quello poi… Non ci pensiamo, eh. Ma è un gesto d’amore”. La conduttrice le ha chiesto un bacio sulla guancia e lei ha accetto e poi sostiene: “Non credo che tra loro sia proprio la stessa cosa…”, ma Maria ha la risposta pronta: “Non è uguale, ancora non ci siamo innamorate, ma chissà…”. Nel frattempo la figlia ha pregato la mamma: “Proviamoci, piano piano”. Ma lei ha insistito: “Con lei accanto non la voglio vedere, non se ne parla proprio. A casa può venire quando vuole, ma con una persona accanto dello stesso sesso non ce la voglio”. Mentre Damilka ha detto a Luana di incontrarla da sola, quest’ultima afferma: “No, Damilka resta”. E poi, piangendo, ha aggiunto: “Mamma come fai a non sentire la voglia di abbracciarmi? Aprila questa busta”. Alla fine, dopo mille peripezie, la madre di Luana si è lasciata convincere dalla padrona di casa a togliere la busta, ma non ha salutato Damilka, costretta a mettersi in un angolo dello studio insieme a Maria De Filippi.