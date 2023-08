Home » “C’è posta per te”, ex protagonista del programma è diventata mamma

Una ex protagonista di “C’è posta per te“, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è diventata mamma. Una gioia immensa per lei e per tutti i suoi fan che hanno iniziato a seguirla da quando è comparsa nello studio della nota trasmissione televisiva. L’annuncio è arrivato sui social, dove la donna ha postato la foto del braccialetto del figlio con i nomi dei due genitori. (Continua…)

Leggi anche: Fiocco rosa per la famosa di Canale 5: è la prima figlia per lei

Leggi anche: Il noto volto della tv è diventata mamma: il nome scelto è particolare

Ex protagonista di “C’è posta per te” è diventata mamma

Gioia enorme per una ex protagonista di “C’è posta per te”: è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato sui social, dove la donna è molto seguita dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi. L’ex protagonista di “C’è posta per te” ha pubblicato la foto del braccialetto del figlio con sopra i nomi dei due neo genitori. “Non è stata una passeggiata, ma ce l’abbiamo fatta“, ha scritto sui social. Il bambino, come raccontato da lei stessa, pesa 3,840 kg ed è in salute. (Continua…)

Leggi anche: È nato il figlio vip: il nome scelto è particolarissimo

Leggi anche: Caso rarissimo in ospedale lascia i medici senza parole: è successo durante il parto di due gemelli

Alessia Quarto ha partorito

Alessia Quarto di “C’è posta per te” ha partorito. Gioia immensa per l’ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi in prima serata. La giovane è divenuta famosa dopo che l’ex marito aveva chiesto di incontrarla nella trasmissione di Canale 5. Lei, però, aveva chiuso la busta e dopo un po’ ha ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. Adesso Alessia ha coronato il sogno più grande della sua vita: è diventata mamma. L’ex protagonista di “C’è posta per te” ha avuto un maschietto, nato ben 3,840 kg. “Non è stata una passeggiata, ma ce l’abbiamo fatta“, ha scritto sui social. (Continua…)

Chi è Alessia Quarto

Alessia Quarto è divenuta famosa in seguito alla partecipazione a “C’è posta per te”, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La giovane aveva partecipato al programma perchè era stato l’ex marito a recapitarle la posta. Egli l’aveva tradita con la cugina e voleva cercare di ricucire il rapporto chiedendo aiuto a Maria De Filippi. In quell’occasione, però, non ci fu nulla da fare. Alessia chiuse la busta, rispendendo la mittente le scuse dell’ex marito. Dopo un po’, Alessia ha ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo e oggi è diventata anche mamma di uno splendido bambino.