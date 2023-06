Il noto volto della Tv è diventata mamma: il nome scelto è molto particolare – Una bella notizia per i suoi affezionati fan: la famosa ha finalmente dato alla luce la sua bambina. Dopo quattro giorni di ricovero, la 39enne ha partorito: è nata la sua prima figlia. La piccola è venuta alla luce ieri, domenica 25 giugno, alle 00.24 a Roma. A sorprendere il nome curioso scelto per la bimba. (continua a leggere dopo le foto)

Rosaria Cannavò ha partorito: l’ex meteorina ha dato alla luce la sua prima bambina. Sui social la popolarissima 39enne ha rivelato il nome scelto per la neonata: la bimba si chiama Atena. Traduzione italiana di Athene o Athena, nome di origine pre-greca che indica la figlia di Zeus, de della guerra, della sapienza e della saggezza. Dopo anni in cui il nome è senza dubbio rimasto di nicchia, negli ultimi tempi la sua popolarità è senza dubbio in forte incremento, soprattutto dopo il 2020. (continua a leggere dopo le foto)

Rosaria Cannavò ha partorito la sua prima bambina, frutto dell’amore con Francesco Casagrande

Rosaria Cannavò era stata ricoverata in clinica da giovedì scorso: nelle storie aveva condiviso alcuni momenti privati in cui si era mostrata con il camice addosso, in attesa di dare alla luce la sua bambina. Accanto a lei il compagno, Francesco Casagrande, fisioterapista, a cui era legata già prima di partire per l’Honduras e partecipare all’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. 3 chili 490 grammi di felicità, come ha scritto la showgirl su Instagram mostrando la foto della neonata. La 39enne aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo. “Eri un desiderio dentro al nostro cuore… Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te”, le sue toccanti parole allora. Sui social la Cannavò si era detta impaziente: “Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte …ti aspettiamo! NB: Giuro che non vi assillerò con mille video e foto, ma sarò parsimoniosa… Spero!”. (continua a leggere dopo le foto)

Rosaria Cannavò ha partorito: è nata la sua prima bambina

Ex meteorina ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, Rosaria Cannavò ha iniziato la sua carriera nel 2000 partecipando a molti programmi televisivi di successo, come “Paperissima” e “Sarabanda”. In passato è stata protagonista delle cronache rosa per i le relazioni con Christian Panucci e Antonio Cassano. Il 20 giugno 2015 la donna ha sposato l’imprenditore Andrea Berti, ma i due hanno divorziato tre anni dopo. Oggi, come dicevamo, Rosaria Cannavò è legata a Francesco Casagrande, fisioterapista con cui è felicemente fidanzata dal 2021. La coppia vive insieme a Roma, nel quartiere Parioli, dove lui ha anche uno studio medico.