“C’è posta per te”, il figlio perdona la madre ma scoppia l’ira del pubblico: la frase choc

Su Canale 5 in prima serata, ieri 13 Genanio 2024, è andata in onda la prima puntata del programma, condotto e ideato da Maria De Filippi, C’è posta per te. Nel corso dei vari appuntamenti settimanali, persone comuni provato ad affrontare delle situazioni problematiche raccontando le loro storie, tentando di fare ammenda dei loro errori e sperando di riappacificarsi con i propri cari. Tra le varie storie raccontate nel corso della prima puntata di C’è posta per te c’è stata anche quella di mamma Deborah e suo figlio Santino. La donna ha richiesto l’aiuto di Queen Mary per poter far pace con suo figlio, ma il pubblico da casa ha notato una frase che ha scatenato una grossa polemica sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

“C’è posta per te”, la storia di Deborah e Santino: pubblico in rivolta

Nella prima puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri sera 13 Gennaio 2023, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Deborah e di suo figlio Santino. Una storia che ha fatto discutere sia il pubblico presente in studio, che quello a casa. Deborah ha due figli, Santino e Noemi. Con Noemi va tutto bene, ma con Santino no. Lui quando la incontra per strada neanche ha il coraggio di guardarla in faccia. Tutto è iniziato quando la donna ha deciso di lasciare suo marito e il padre dei suoi figli per un altro uomo, dopo che da anni non amava più il suo attuale ex marito. Un giorno l’ex moglie dell’attuale compagno di Deborah è andata sotto casa della donna e le ha urlato che lei le aveva rubato il marito, sebbene il suo attuale compagno fosse separato da un anno. Questo gesto ha causato dei problemi a Deborah, perché il suo ex marito solo in quel momento è venuto a conoscenza del suo attuale compagno. A quel punto, l’ex marito ha deciso di cacciarla dalla casa dove viveva con i figli. Il ragazzo, dopo questo evento burrascono ha deciso di non vedere più la madre. Ora la donna vuole tornare a fare la madre e per questo ha chiesto aiuto alla De Filippi. Sui social network, la storia è diventata virale perché in qualche modo ha rappresentato il luogo comune del figlio siciliano geloso della madre. (Continua a leggere dopo l foto)

Questa è la storia di una madre che vorrebbe recuperare il rapporto con suo figlio! #CePostaPerTe pic.twitter.com/WaRQs9VwYT — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 13, 2024

Un racconto diventato virale sui social

Deborah, nel corso della prima puntata di C’è posta per te, ha voluro chiedere scusa al figlio: “Non stavo bene con papà ma non sto bene neanche adesso, senza di te”. Santino alla fine, nonostante il suo atteggiamento da duro, ha deciso di aprire la busta e di abbracciare la madre. Nonostante il lieto fine, una frase pronunciata dal ragazzo poco prima di aprire la busta ha lasciato sia Maria De Filippi che il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Santino ha detto: “Ha veramente capito che ha sbagliato?”. Il ragazzo sembra essere ancora convinto che a compiere l’errore sia stata la madre, nonostante Maria De Filippi abbia fatto di tutto per fargli capire che in fondo è lecito per la madre ricostruire la sua vita affettiva dopo che proprio il padre gliel’aveva moderatamente distrutta. Immediatamente sui social, la storia è diventata un caso: “Santino, classico figlio ratto che non accetta che la madre possa rifarsi una vita” e ancora: “Santino è il maranza siciliano palese”.