Per i Ferragnez non è un periodo facile. Lo scandalo del pandoro-gate ha davvero messo a dura prova la loro vita. La nota imprenditrice digitale dovrà vedersela con la legge e cercare di fare chiarezza su quanto successo. Nel frattempo Fedez sembra procedere normalmente con la sua vita, tra impegni lavorativi e passeggiate al chiaro di luna con Paloma, la nuova cagnolina di casa Ferragnez. In queste ore stanno circolando grosse indiscrezioni su una grande frattura tra l’imprenditrice digitale e suo marito dopo i recenti comportamenti social di lui e lo scandalo del pandoro Balocco. (Continua a leggere dopo la foto)

Ferragni e Fedez, aria di rottura? La foto di Chiara insospettisce i fan

Sembra proprio che in casa Ferragnez non tiri aria buona. Dopo il caos dello scandalo Balocco, che ha portato a un’accusa di truffa per l’imprenditrice digitale e dopo quella “litigata” via social tra Fedez e Myrta Merlino, sembra proprio che le strade di Chiara Ferragni e Fedez, fino a poco fa coppia (quasi) idilliaca, siano destinate a separarsi. Motivo? Una divergenza profonda nel modo di vedere le cose e di affrontare le crisi di famiglia. A parlare di una “grossa frizione tra i due” è stata Selvaggia Lucarelli che ha toccato il tema nelle sue stories Instagram dove commenta, quotidianamente, le questioni di attualità più chiacchierate tra cui anche il caso del pandoro Balocco e le sue conseguenze in casa Ferragnez. Secondo quanto afferma Lucarelli, infatti, sembrerebbe che Chiara e il suo team siano piuttosto irritati dalle storie pubblicate da Fedez su Myrta Merlino e i giornalisti appostati sotto casa sua specificando che questo comportamento impulsivo di Fedez avrebbe portato a una “grossa divergenza” tra i due. Sarà forse finita l’era dei Ferragnez come coppia? In queste ore una foto ricondivisa da Chiara Ferragni ha fatto insospettire ulteriormente i fan. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere la domenica facendo una piccola gita sulla neve solo con i suoi figli, sua mamma e sua sorella Valentina. L’imprenditrice ha pubblicato stories e foto che mostrano una Chiara più che sorridente mentre gioca sulla neve con i propri bimbi. Una giornata di puro divertimento e coccole tra giochi sulla neve e scivolate con lo slittino. In più c’è stata una bellissima sorpresa per i piccolo Ferragnez che hanno potuto conoscere di persona i loro beniamini, Me contro Te. Ma se dalle immagini traspare amore, armonia e serenità, sappiamo bene che Chiara non se la sta passando affatto bene e non solo per le accuse di truffa aggravata ricevute e per quella reputazione che si sta sgretolando sempre di più ma anche perché sarebbe in crisi profonda con suo marito Fedez. E non è un caso che del rapper milanese non ci sia traccia in questa giornata dedicata agli affetti più cari. Infine, la Ferragni ha postato una foto decisamente particolare. Un letto con un posto vuoto, che per l’occasione è stato occupato da sua sorelle, ma che di norma sarebbe dovuto essere di Federico. Per i fan, i quali non possono commentare direttamente sotto i post dell’imprenditrice perchè ha tolto la possibilità di lascere messaggi, è un segno evidente della crisi tra moglie e marito. Ovviamente, va notato, che la foto è un re-post del tag di sua sorella e quindi potrebbe essere una casualità, anche se sappiamo bene che i Ferragnez non lasciano mai nulla al caso.