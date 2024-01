Ferragni, la triste notizia sulla sorella Francesca dopo lo scandalo del pandoro

Inizio anno turbolento per la famiglia Ferragnez, la quale si è trovata a fare i conti con il caso del pandoro-gate. La credibilità della nota influencer italiana Chiara Ferragni è stata intaccata e ora l’imprenditrice digitale sta perdendo consensi ora dopo ora. Nella bolgia infernale nella quale è finita Chiara sembra esserci finita anche sua sorella Francesca Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni, secondo quanto trapelato online avrebbe perso il lavoro. Questo sarebbe successo in seguito allo scandalo che ha travolto sua sorella indagata per truffa ma innocente fino a prova contraria. (Continua a leggere dopo la foto)

Ferragni, la sorella Francesca lincenziata dopo il pandoro-gate? La verità

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, secondo quanto trapelato online avrebbe perso il lavoro. Questo sarebbe successo in seguito allo scandalo che ha travolto sua sorella indagata per truffa ma innocente fino a prova contraria. Stando a una indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, Francesca Ferragni “è stata mandata via un mese, è stata sospesa”. Il giornalista ha poi specificato che attualmente si trova alle Maldive e non a casa a piangere, ma pare che sia stata “licenziata e abbia perso il lavoro”. Poi ha continuato dicendo che “Francesca Fagnani, sorella dell’imprenditrice digitale, stimata dentista, sarebbe stata sospesa dal posto di lavoro. Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”. Immediata la replica della sorella di Chiara. (Continua a leggere dopo la foto)

Arriva la replica della sorella di Chiara

Se fosse stata davvero licenziata a causa dello scandalo Balocco sarebbe un fatto decisamente grave dato che Chiara e Francesca sono due ragazze diverse. Nel dubbio, nei commento del video su Instagram, Gabriele Parpiglia ha aggiunto: “Qui si evince l ignoranza di chi insiste nel dire che lavora con il padre e chiaramente io da giornalista ho dato una notizia, ho chiamato il diretto interessato, non dirò le parole esatte perché non è corretto. Ma se questo è servito a far recuperare un rapporto, bene così. Amen”. Immediata la risposta social di Francesca, la quale attraverso una storia Instagram ha smentito tutto quanto: “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente”.