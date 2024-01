Caso Ferragni, poco fa la notizia ufficiale: cosa succede

È arrivato un nuovo aggiornamento sul caso Ferragni. La notizia è di poco fa ed è ufficiale. La modella e influencer è stata letteralmente investita da una bufera dopo la collaborazione con Balocco. Adesso sta cercando di rimediare, anche se per lei potrebbe finire veramente male. La notizia appena arrivata fa ben sperare. (Continua…)

Il caso Ferragni

La modella e influencer Chiara Ferragni è finita nella bufera in seguito ad una collaborazione con la Balocco. La nota azienda avrebbe dovuto realizzare alcuni pandoro griffati e ad edizione limitata in occasione delle festività natalizie. I proventi sarebbero serviti per la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, ma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta perchè la strategia con cui è stata presentata l’iniziativa sarebbe stata ingannevole nei confronti dei consumatori. La società gestita dalla modella, dunque, sarebbe stata multata con una sanzione da un milione di euro. Chiara Ferragni, dal canto suo, è stata costretta a scusarsi sui social, dichiarando di voler devolvere un milione di euro in beneficenza. (Continua…)

Chiara Ferragni rischia addirittura il carcere

Potrebbe mettersi veramente male per Chiara Ferragni dopo il caso che l’ha investita. La modella e influencer sarebbe stata messa nel mirino della Guardia di Finanza e adesso rischia di essere indagata per truffa. La notizia è stata riportata dall’Ansa. Il reato di truffa è ovviamente ben più pericoloso rispetto a quello di frode ed infatti, come recita l’Articolo 640 del Codice Penale, per tale reato è prevista una pena da sei mesi a tre anni di reclusione, oltre ad una multa da 51 euro a 1032 euro. (Continua…)

La notizia ufficiale arrivata poco fa

Poco fa è arrivato un nuovo aggiornamento sul caso Ferragni. Sarebbe infatti arrivato il milione di euro donato in beneficenza da Chiara Ferragni all’ospedale Regina Margherita. La modella e influencer, dunque, ha mantenuto la promessa. Questo, però, non cambierà la sua posizione, che resta a rischio. La Ferragni, come abbiamo già detto, rischia addirittura la galera per il reato di truffa.