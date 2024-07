Paura per il famoso di Rai: morso da un ragno violino, portato d’emergenza in ospedale

Il ragno violino è un ragno appartenente alla famiglia dei Sicaridi. La specie è nativa dell’area mediterranea, in particolare dall’Europa meridionale e dal Nord Africa fino all’Iran; per quanto riguarda l’Europa, la sua presenza è attestata in Italia, nella penisola iberica, in Turchia, nel sud della Francia, in Croazia e in Grecia. In Italia è segnalata in tutto il territorio nazionale. È stata introdotta negli Stati Uniti continentali, in Macaronesia, Sudafrica, India, Cina, Giappone, Corea, Laos, Thailandia, Australia e isole Hawaii. Purtroppo la sua puntura è molto pericolora e un noto giornalista Rai è stato portato d’emergenza in ospedale: vediamo nel dettaglio come sta. (Continua a leggere dopo le foto)

Il giornalista Enrico Testa morso da un ragno violino: come sta

Paura per Enrico Testa, caporedattore centrale di Rai Sport. Il giornalista è stato morso da un ragno violino nel giardino della sua villa a Sacrofano: recatosi immediatamente in ospedale, è stato subito sottoposto a terapia per scongiurare effetti ancora più avversi di quelli che già gli stava causando il veleno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Testa si sarebbe accorto praticamente subito della gravità dell’accaduto: “Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il ragno. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118”. Il caporedattore centrale di RaiSport sta ancora male e gli ci vorranno almeno 48 ore per riprendersi, ma per fortuna non subirà gravi conseguenze.

